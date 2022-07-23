Количество волгоградских пенсионеров сократилось на 25 тысяч человек









В Волгоградской области за год количество пенсионеров сократилось почти на 25 тысяч человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, если на 1 января 2021 года в регионе было 743084 пенсионера, то на этот же период 2022 года – уже 718864.





Самое большое сокращение коснулось категории жителей, получающих пенсии по старости – с 630560 человек до 605613 человек. А вот инвалидов стало больше – 36437 человек в 2022 году и 35892 человека в 2021.







Самая многочисленная категория пенсионеров получает социальные пособия – 37604 человека.





Также в регионе на 1 января этого года пенсию по потере кормильца получали 36744 человека, пострадавших от радиационного воздействия насчитывалось 1499 человек, а бывших федеральных госслужащих – 967 человек.





Средний размер пенсий на начало 2022 года в регионе составил 15973, 9 рублей – это на 1072,2 рублей больше, чем на аналогичный период прошлого года.





Самая большая пенсия у федеральных госслужащих – 21882,1 рублей. Инвалиды получают в среднем 9772 рубля, а размер социальных пенсий чуть больше – 832,1 рубля.







Размер пособия по старости на начало 2022 года составил 16978,3 рубля.