Количество волгоградских пенсионеров сократилось на 25 тысяч человек

Общество 23.07.2022 08:31
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23.07.2022 08:31
В Волгоградской области за год количество пенсионеров сократилось почти на 25 тысяч человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, если на 1 января 2021 года в регионе было 743084 пенсионера, то на этот же период 2022 года – уже 718864.
Самое большое сокращение коснулось категории жителей, получающих пенсии по старости – с 630560 человек до 605613 человек. А вот инвалидов стало больше – 36437 человек в 2022 году и 35892 человека в 2021.
Самая многочисленная категория пенсионеров получает социальные пособия – 37604 человека.
Также в регионе на 1 января этого года пенсию по потере кормильца получали 36744 человека, пострадавших от радиационного воздействия насчитывалось 1499 человек, а бывших федеральных госслужащих – 967 человек.
Средний размер пенсий на начало 2022 года в регионе составил 15973, 9 рублей – это на 1072,2 рублей больше, чем на аналогичный период прошлого года.
Самая большая пенсия у федеральных госслужащих – 21882,1 рублей. Инвалиды получают в среднем 9772 рубля, а размер социальных пенсий чуть больше – 832,1 рубля.
Размер пособия по старости на начало 2022 года составил 16978,3 рубля.
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