В Волгограде отреставрированный НЭТ спасают от гнезд и помета

Общество 21.07.2022 17:54
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21.07.2022 17:54
Волгоградский Новый экспериментальный театр объявил еще одну закупку металлических противоприсадных шипов для отпугивания птиц. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, предыдущий конкурс объявлялся в июне текущего года. Тогда заявку подала одна организация, с которой был заключен договор. В настоящее время он находится на стадии исполнения.
Напомним, что в мае текущего года завершилась реставрация театра. Подрядчик привел в порядок фундамент, фасад, кровлю, а также скульптуры на крыше и во внутреннем дворике. На фасаде здания, являющегося объектом культурного наследия, установили систему архитектурного освещения. Однако, как выяснилось, эту красоту могут испортить голуби, которые облюбовали крышу и скульптуры, которые реставрировали под контролем столичных специалистов.
Театр на этот раз закупает 120 секций шипов для отпугивания птиц, длина одной секции не должна быть меньше 50 сантиметров. Стоимость закупки небольшая - 39 600 рублей. Итоги этого аукциона подведут 29 июля.
Справка.
Противоприсадные шипы для отпугивания птиц представляют собой длинные иглы, производимые, как правило, из металла. Их устанавливают на фасадах зданий, элементах уличного освещения, рекламных вывесках, мостах и других местах с целью предотвращения посадки на них птиц, которые могут загрязнить объекты своим пометом и свить на них гнезда. Считается, что такой метод отпугивания птиц им вреда не причиняет.
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