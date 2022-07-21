Общество

Торговцам выделили новые места после обрушения корпуса на ярмарке в Волгограде

Общество 21.07.2022 16:14
0
21.07.2022 16:14


В Волгограде сегодня, 21 июля, после частичного обрушения мясного корпуса к прежнему режиму работы вернулась Народная ярмарка на улице Исторической. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, предпринимателям предоставили новые места для торговли. 

– Рыночный комплекс возобновил работу в штатном режиме за исключением поврежденного корпуса, – сообщили в мэрии информационному агентству. – Представители районной администрации совместно с администрацией ярмарки организовывали для торгующих возможность забрать личные вещи и товар из поврежденного корпуса – работа проводилась под контролем сотрудников муниципальной службы спасения. Также власти совместно с представителями ООО «Народная ярмарка» проработали вопрос предоставления предпринимателям новых мест для реализации продукции. Сегодня все желающие возобновили торговлю в соседнем корпусе.

По сведениям городской администрации, в результате обрушения кирпичной стены и части кровли переезжать на новые места пришлось 80 торговцам. 

– Вопросы, связанные с дальнейшей эксплуатацией корпуса, будут решаться собственником после проведения обследования, – уточняют в мэрии, напоминая, что  рыночный торговый комплекс принадлежит ООО «Народная ярмарка» и располагается на земельном участке, находящемся в частной собственности. 

Напомним, что обрушение стены мясного корпуса произошло около 10.00 20 июля, и лишь по счастливой случайности никто из покупателей и продавцов не пострадал в результате инцидента. Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось побывать на месте. Как рассказали продавцы, люди вовремя заметили, что стена накренилась и успели отбежать на безопасное расстояние. 

В результате обрушения на рынке отключился свет. Предприниматели были вынуждены спешно вывозить скоропортящуюся продукцию. Безопасность людей при этом обеспечивали сотрудники муниципальной спасательной службы. 

Фото: предоставлено администрацией Волгограда 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
21.07.2022 17:30
Общество 21.07.2022 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 15:36
Общество 21.07.2022 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 11:30
Общество 21.07.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 10:20
Общество 21.07.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 09:45
Общество 21.07.2022 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.07.2022 09:40
Общество 21.07.2022 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 09:35
Общество 21.07.2022 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 08:46
Общество 21.07.2022 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 08:25
Общество 21.07.2022 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 08:08
Общество 21.07.2022 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2022 21:18
Общество 20.07.2022 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2022 20:28
Общество 20.07.2022 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2022 18:40
Общество 20.07.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2022 16:44
Общество 20.07.2022 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2022 16:31
Общество 20.07.2022 16:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:30
«А могли бы сделать укрытия»: чиновники Волгограда распродают подвалы жилых домовСмотреть фотографии
16:14
Торговцам выделили новые места после обрушения корпуса на ярмарке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде цены на топливо демонстрируют стабильностьСмотреть фотографии
15:48
Прокуратура после ЧП с колесом обозрения нагрянула с проверкой в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:36
«Все погасло и кабинка резко полетела вниз»: застрявший на колесе обозрения волгоградец рассказал о ЧПСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
В Волгограде подросток устроил резню на дне рождения в саунеСмотреть фотографии
13:22
Три волгоградца умерли от отравления неизвестным веществомСмотреть фотографии
13:10
Школьница из Суровикино стала победительницей музыкальной смены в онлайн-лагере МТССмотреть фотографии
12:35
Стали известны подробности об утонувшем под Волгоградом мужчинеСмотреть фотографии
12:35
По решению и постановлению: нанятый чиновниками подрядчик разбазарил гаражи и транспорт жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
11:30
На районы Волгограда обрушился шторм с градом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:27
В Волгоградской области водитель сбил мать с ребенком на пешеходном переходеСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
10:19
«Россети Юг» улучшили электроснабжение двух удаленных населенных пунктов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
Банк «Открытие»: больше половины жителей ЮФО ждут дальнейшего снижения ставок по кредитамСмотреть фотографии
09:40
МЧС предупредило волгоградцев о граде и штормовом ветре до 23 июляСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области утонул 44-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:35
«Душа поет»: Бочаров открыл долгожданный мост через Ерзовку под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:46
Волгоградцам предлагают работу с суперзарплатамиСмотреть фотографии
08:25
«Нас ждали восемь лет»: группа волгоградских врачей вернулась из ЛНРСмотреть фотографии
08:08
В Волжском в разгар лета вырубили аллею около ж/д вокзалаСмотреть фотографии
07:05
В Волгограде люди пять часов просидели на сломавшемся колесе обозренияСмотреть фотографии
23:57
Стали известны возможные причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
23:21
МЧС: на обесточенном колесе обозрения в Волгограде застряли 24 человекаСмотреть фотографии
22:13
В ЦПКиО Волгограда эвакуируют людей из кабинок колеса обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
Охранник ЧОПа полтора месяца воровал форму у волгоградских футболистовСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде после срыва закупки удвоили сумму на ремонт мемориала на Аллее ГероевСмотреть фотографии
20:55
«Ротор» зовет болельщиков с детьми на «Волгоград Арену»Смотреть фотографии
20:28
Прокурор Костенко выслушал проблемы бизнесменов на особой территорииСмотреть фотографии
19:46
«Сразу набросились с угрозами»: волгоградец оказался в больнице после конфликта на горящей свалкеСмотреть фотографии
 