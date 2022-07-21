В Волгограде сегодня, 21 июля, после частичного обрушения мясного корпуса к прежнему режиму работы вернулась Народная ярмарка на улице Исторической. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, предпринимателям предоставили новые места для торговли.

– Рыночный комплекс возобновил работу в штатном режиме за исключением поврежденного корпуса, – сообщили в мэрии информационному агентству. – Представители районной администрации совместно с администрацией ярмарки организовывали для торгующих возможность забрать личные вещи и товар из поврежденного корпуса – работа проводилась под контролем сотрудников муниципальной службы спасения. Также власти совместно с представителями ООО «Народная ярмарка» проработали вопрос предоставления предпринимателям новых мест для реализации продукции. Сегодня все желающие возобновили торговлю в соседнем корпусе.

По сведениям городской администрации, в результате обрушения кирпичной стены и части кровли переезжать на новые места пришлось 80 торговцам.

– Вопросы, связанные с дальнейшей эксплуатацией корпуса, будут решаться собственником после проведения обследования, – уточняют в мэрии, напоминая, что рыночный торговый комплекс принадлежит ООО «Народная ярмарка» и располагается на земельном участке, находящемся в частной собственности.

Напомним, что обрушение стены мясного корпуса произошло около 10.00 20 июля, и лишь по счастливой случайности никто из покупателей и продавцов не пострадал в результате инцидента. Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось побывать на месте. Как рассказали продавцы, люди вовремя заметили, что стена накренилась и успели отбежать на безопасное расстояние.

В результате обрушения на рынке отключился свет. Предприниматели были вынуждены спешно вывозить скоропортящуюся продукцию. Безопасность людей при этом обеспечивали сотрудники муниципальной спасательной службы.

Фото: предоставлено администрацией Волгограда