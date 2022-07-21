







Мост через реку Ерзовку на федеральной трассе Р-228 под Волгоградом сдан в эксплуатацию почти на 3 месяца раньше намеченного срока. Выездное совещание на объекте провели губернатор Андрей Бочаров и начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин. С сегодняшнего дня, 21 июля движение на всём протяжении моста открыто в полном объёме - теперь о пробках, от которых устали водители в ожидании окончания ремонта, можно и забыть.





- Душа поет, когда ты видишь, какое качество работ продемонстрировали наши дорожники, мостовики. Объект долгожданный и достаточно сложный. С одной стороны, было необходимо провести серьёзные работы, с другой — обеспечить движение транспорта через реку Ерзовка. Сегодня проблемный участок на территории Волгоградской области на Саратовском направлении ликвидирован. Видите, как сигналят водители, они тоже довольны, — отметил Андрей Бочаров.













Напомним, из-за ремонта моста в Ерзовке наблюдались проблемы с движением, которое в летний период здесь достаточно интенсивно – так, загруженность трассы составляет в это время около 20 тысяч автомобилей в сутки.





Однако построенное в 90-х годах мостовое сооружение требовало реконструкции – в процессе эксплуатации образовались дефекты как в дорожном покрытии, так и в других конструкциях моста.





Левая часть моста, который ремонтировало ООО «Рисна», была приведена в порядок в августе 2021 года, затем начались работы на правой стороне. Специалисты заменили опорные части, восстановили железобетонные балки пролётных строений, полностью обновили водоотводы, гидроизоляцию, дорожное полотно на мосту и подходах к ним, окрасили бетонные поверхности пролетных строений и опоры защитной системой, а также бустроили тротуар, нанесли стойкую термопластиковую разметку. Для устройства перил и водоотвода применены современные композитные материалы – стойкие к коррозии и простые в эксплуатации. А на пешеходных дорожках вместо привычного асфальта нанесено тонкослойное композитное покрытие, устойчивое к износу и наименее скользкое зимой за счёт шероховатой поверхности.













Начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин отметил, что мост через Ерзовку был отремонтирован в рамках работ по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений.





- Всего на автодороге Р-228 на территории Волгоградской области выполнены работы на 277 километрах дорожного полотна, включая ремонт семи мостов, в том числе через реку Оленье, - подчеркнул он.





Благодаря поддержке Минтранса РФ, Росавтодора работы на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Волгоградской области продолжатся. На 2022-2023 годы на эти цели предусмотрено около 2 миллиардов рублей. Это больше, чем было в прошлых годах.





Напомним также, что на территории субъекта продолжается строительство обхода Волгограда и объездной дороги пос. Горьковского, Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. В текущем году работами всех видов охвачено порядка 450 км автомагистралей.



