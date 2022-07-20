Общество 20.07.2022 18:40
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20.07.2022 18:40
Пенсионерка из Волгоградской области Надежда Кузнецова выиграла в лотерею квартиру у моря стоимостью 4 миллиона рублей. Год назад женщина стала покупать лотерейные билеты, так как мечтала о крупном выигрыше и жилье на юге страны. Удача ей улыбнулась.
Счастливый билет Надежда Кузнецова купила на почте, когда получала пенсию. В нем она указала знаковые для себя числа: четыре даты дней рождения членов семьи. Кроме того, победительница рассказала и о других секретах, которые, как она считает, ей помогли выиграть.
– Раза четыре я перепроверяла итоги, прежде чем рассказала родным. Меня трясло от эмоций, даже всплакнула от счастья! Мой отец участвовал в лотереях всю жизнь, но крупной суммы так и не выиграл. А я смогла исполнить сразу и его, и свою мечту! После радостной новости у меня начала чесаться левая ладошка, и я поняла, что это правда к деньгам! – рассказала жительница Волгоградской области.
У Надежды Кузнецовой есть талисман - лунный камень. Женщина верит, что он приносит удачу в жизни. Квартира у моря, как считает победительница, – это подарок судьбы к ее юбилею, который она отпраздновала через несколько дней после счастливого тиража.
Приз волгоградка взяла деньгами. Женщина добавит выигранные средства к накопленным и выберет жилье по своему вкусу на берегу Черного или Азовского морей.
До пенсии победительница работала техником-лаборантом. Сейчас вместе с мужем нянчит двух внучек и занимается хозяйством: ухаживает за огородом, содержит кур, а в свободное время с мужем собирает грибы и рыбачит на реке Хопер.
Фото победительницы: «Столото»
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