Пойму реки Царицы в Волгограде хотят наполнить водой

В Волгограде сегодня, 20 июля, урбанисты озвучили еще одну идею концепции благоустройства поймы реки Царицы в границах от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной. По информации Центра «ВЯЗ», между Ворошиловским и Центральным районом планируют обустроить несколько водных зон.

– В пойме реки Царица предлагается разместить систему биотопов. Это участки благоустройства территории, которые выполнены с условием однородности пространства и совокупности определенных приемов проектирования, видов зеленых насаждений и трассировкой пешеходных дорожек, – пояснили разработчики концепции. – Таких участков предполагается несколько.

Несколько водных объектов планируют расположить в так называемом «верхнем парке». Самые крупные биотопы хотят обустроить в камышовой зоне, зоне фруктовых садов, и в «центральной прогулочной зоне».

– Применение таких методов позволяет разнообразить территорию в плане насыщенности и создания комфортных условий для микроклимата, – сообщают урбанисты. – Систему водоемов в пойме реки Царицы планируется сделать закрытого типа, т.е. посетители парка смогут прогуливаться рядом с ними и наслаждаться красотой природы.

Напомним, что благоустройство второй части поймы Царицы затонет 43 га. Это в три раза больше, чем было благоустроено ранее – в границах от набережной до Астраханского моста. Авторы идеи планируют максимально наполнить заброшенную на сегодня территорию зеленью, а доминантой парка хотят сделать технопарк. При этом выбиваться он из общего вида не будет – дизайнеры предлагают разместить на кровле технопарка зеленые насаждения.

Подробнее о концепции читайте в специальном материале информационного агентства.