Общество

Волгоградская область удвоила объемы собранной пшеницы

Общество 20.07.2022 09:31
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20.07.2022 09:31



Аграрии Волгоградской области за неделю удвоили результат, намолотив 2 миллионов тонн зерна. Как сообщили в администрации региона, урожайность в этом году значительно выше. В среднем она составляет 31,2 центнера с гектара, тогда как годом ранее была 24,9 центнера с гектара.
Первый миллион тонн сельхозпроизводители региона собрали неделю назад. Несмотря на выпавшие в районах области осадки, темпы работ выдерживаются высокие.
В уборочной кампании 2022 года лидирует Октябрьский район - намолот здесь уже превысил 176 тысяч тонн. Также в числе передовиков сельхозпроизводители Чернышковского, Клетского, Котельниковского районов — показатель валового сбора на сегодняшний день от 170 тысяч до 175 тысяч тонн. От 130 тысяч до 145 тысяч тонн в закрома отправили в Иловлинском, Калачевском, Серафимовичском и Суровикинском районах.
Лидерами по урожайности в этом году стали Новониколаевский и Еланский районы: с одного гектара здесь получают 43,5 - 43,8 центнера. 
Параллельно с уборкой озимых земледельцы приступают к сбору урожая яровых культур - на сегодня намолочено около 10 тысяч тонн.
В этом году прогнозы по урожаю благоприятные. Волгоградская область планирует не только обеспечить полностью свои потребности, но и отправлять зерно на экспорт. 
- В амбарах будет достаточно хлеба, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Волгоградской области, страны и сформировать экспортный фонд зерна. Задачу, поставленную Президентом РФ, мы выполним — в этом сомнений никаких нет, - подчеркнул глава области Андрей Бочаров на президиуме совета Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и АПК, которое он провел в Октябрьском районе 12 июля.
Тогда было озвучено, что уборочную кампанию 2022 года Волгоградская область посвятит 80-летию победы в Сталинградской битве. 
Напомним, в 2022 году целевой показатель составляет 4,7 миллиона тонн. При этом для обеспечения собственных нужд региону требуется практически в три раза меньше - 1,6 миллиона тонн. Остальное направляется в другие субъекты и зарубежным партнерам.
Фото Павла Мирошкина ИА «Высота 102»
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