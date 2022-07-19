Противорадиационное укрытие под Волгоградом приведут в порядок

Общество 19.07.2022 11:25
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19.07.2022 11:25
Дубовский районный суд в Волгоградской области обязал привести в порядок противорадиационное укрытие в Дубовке. Как сообщает ИА «Высота 102», с соответствующими исками в защиту неопределенного круга лиц обратилась прокуратура, которая выявила нарушения в содержании и использовании объектов гражданской обороны.
Проверка проводилась с привлечением специалиста ГУ МЧС России по Волгоградской области.
– Решениями Дубовского районного суда Волгоградской области ГБУЗ «ЦРБ Дубовского муниципального района», МКОУ СШ № 1 г. Дубовки, МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» и администрацию Дубовского муниципального района Волгоградской области обязали устранить нарушения законодательства о гражданской обороне при содержании и использовании защитных сооружений объектов гражданской обороны, – говорится в сообщении суда.
Решения в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.
Напомним, что еще в апреле текущего года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поручил привести в надлежащее состояние защитные сооружения гражданской обороны.
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