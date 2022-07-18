Общество

Шесть районов Волгограда останутся без электричества 19 июля

Общество 18.07.2022 20:40
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18.07.2022 20:40


В шести районах Волгограда десятки домов останутся без электричества 19 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию, под плановые отключения попали волгоградцы в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Тракторозаводском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах. 

В Тракторозаводском районе отключат от электричества дома с 9:00 до 12:00 на улице Зеленодольская, 13-23, 23а, 15б, 11, 11а, 11б.

А в Краснооктябрьском районе с 9:00 до 13:00 отключат от электроэнергии только три улицы:  

- ул. Гуртьева,4;

- проспект Ленина, 141, 143.

с 9:00 до 17:00:

- ул. Тарифная, 29, 31.

В Красноармейском районе электричества в домах не будет с 9:00 до 17:00 лишь на улице Кубышева, 51-65, 83-103, 103б.

Жители Дзержинского района останутся без света с 9:00 до 17:00:

- ул. Качинцев, 65б;

- ул. Зворыкина, 1-9, 4, 1Б, 21/3, 21, 21/2, 29/4, 16;

- ул. Мемельская, 12, 12а, 14/2, 14, 5;

- ул. Мартовская, 2-6, 3;

- ул. Демьянова, 1-5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 2-6, 10, 10/1.

- ул. Зворикина, 22/1, 22/2, 22;

- ул. Качинцев, 57б;

- ул. Артекская, 1-5, 5а, 7, 9, 9а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 21, 21/3, 2а, 4, 4/1, 6, 6/2, 8, 10, 16а, 18, 18а, 20;

- ул. Мартовская, 11/1, 11/3, 13, 12, 14;

- ул. Демьянова, 12-16, 16/3, 18/3, 20, 22;

- ул. Качинцев, 76, 78, 78/3, 80, 80Д, 80/1, 80/3, 82, 71/4;

- ул.Смоленская, 15, 17-19, 19/1, 21-25, 18-20, 20/4, 24/1, 24/3-26;

- ул.Тищенко, 28, 19/1, 19/2, 23/2, 25/1, 25/2, 25/3;

- ул.Качинцев, 76, 78, 78/3, 80, 80Д, 80/1, 80/3, 82, 71/4;

- ул. Смоленская, 15, 17-19, 19/1, 21-25, 18-20, 20/4, 24/1, 24/3-26.

С 10:00 до 15:00

- ул.  Космонавтов, 34, 36 

В Ворошилвоском районе в многоквартирных домах не будет электричества с 09:00 до 17:00:

- СНТ Прогресс;

- СНТ Спартак;

- ул. Ужгородская, 76а, 78, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112, 114-128. 

В Кировском районе света не будет с 09:00 до 17:00:

- ул. Воронкова, 4-42;

- ул. Пятигорская, 18-44;

- ул. Щедрина, 5-31, 10-34;

- ул.Писемского, 1-25.

С 9:00 до 15:00:

- ул. Староладожская, 39-45, 24-26;

- ул. Денисенко, 1а-35а, 2-32;

- ул. Стрельца, 1а-15, 2а-20;

- ул. Конноармейская, 91-103, 62-68;

- ул. Изоляторная, 21-27, 34-42.

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