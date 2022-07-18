В Волжском после дождя всплыли старые проблемы жильцов пятиэтажки





Дождливая погода в городе Волжском Волгоградской области обострила проблемы, связанные с бездействием управляющих компаний. Так, в редакцию ИА «Высота 102» обратились с коллективной жалобой жильцы дома №50А по улице Карбышева. По словам волжан, в их пятиэтажке из-за дождей оказалась затоплена одна из квартир, а подъезд стремительно покрывается плесенью. Однако управляющая компания ООО «Лада Дом», со слов горожан, не спешит на помощь.

По словам жителей Волжского, решить проблему протекающей крыши они пытаются на протяжении последних двух лет, но управляющей компанией не делается ровным счетом ничего.

– В мае этого года после очередного потопа у меня в квартире обрушился оконный проем и отклеились обои, – пожаловалась информагентству жительница дома Вероника Овсянникова. – После обращений в управляющую компанию мне все-таки возместили ущерб в размере 10 тысяч рублей, но крыша осталась в том же состоянии. Два дня наверху постучали, а с потолка течет так же, как и текло до этого. Спрашивается, чем они занимались все это время?

Кроме дырявой крыши жильцов также беспокоит и состояние подъездов. Люди, как и положено, платят деньги за содержание общедомового имущества, но состояние нежилых площадей оставляет желать лучшего. В подтверждение своих слов волжане прислали в редакцию фото.





Жильцы дома планируют в ближайшее время обращаться в суд.

– Сил никаких уже нет смотреть на это безобразие, – говорит Вероника. – Если не хотят по-хорошему, значит, будем добиваться своего законного права в суде.

Корреспондент информагентства «Высота 102» дозвонился до управляющей компании, однако в организации не оказалось людей, которые могли бы прокомментировать проблему.

– Сейчас на месте руководителя нет, мы передадим информацию, – заявила секретарь, бросив трубку.

Редакция информационного агентства готова выслушать доводы руководителей ООО «Лада Дом» по указанному ниже номеру телефона. Одновременно «Высота 102» просит прокуратуру вмешаться в данную ситуацию.

Фото: Вероника Овсянникова