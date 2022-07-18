Бочаров по итогам визита Медведева провел оперативное совещание

Предложения, прозвучавшие в ходе встречи волгоградских ветеранов с Дмитрием Медведевым 17 июля, будут предложены Волгоградской областью для включения в федеральную программу подготовки и празднования 80-летия Сталинградской победы. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», стало известно сегодня, 18 июля, в ходе оперативного совещания, которое провел губернатор Андрей Бочаров.

– В ходе визита в Волгоград председатель Оргкомитета 80-летия Сталинградской Победы Дмитрий Медведев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию начала Сталинградской битвы. В ходе встречи председателя Оргкомитета с фронтовиками, ветеранами Великой Отечественной войны были сформированы основные предложения, наказы Поколения Победителей для включения в федеральную Программу подготовки и проведения 80-летия Сталинградской Победы, — напомнил Андрей Бочаров. — С целью сохранения исторического наследия, исторической правды о героических защитниках нашего Отечества, развития инфраструктуры и социально-экономического потенциала Волгоградской области поручаю во взаимодействии с областным Советом ветеранов, с другими ветеранскими и общественными организациями, а также учитывая опыт подготовки, организации и проведения мероприятий в честь 75-летия Сталинградской Победы, подготовить и в 10-дневный срок представить предложения для включения в федеральную Программу празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

О встрече ветеранов с Дмитрием Медведевым информагентство сообщало 17 июля. Волгоградцы просили об оказании содействия на федеральном уровне в реставрации здания Центрального универмага. Фронтовик Евгений Рогов поднял вопрос о необходимости создания в Волгограде Суворовского училища, а ветеран Виктор Шестель просир рассмотреть вопрос о статусе жителей осажденного Сталинграда.