Общество

Бочаров по итогам визита Медведева провел оперативное совещание

Общество 18.07.2022 11:18
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18.07.2022 11:18


Предложения, прозвучавшие в ходе встречи волгоградских ветеранов с Дмитрием Медведевым 17 июля, будут предложены Волгоградской областью для включения в федеральную программу подготовки и празднования 80-летия Сталинградской победы. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», стало известно сегодня,  18 июля, в ходе оперативного совещания, которое провел губернатор Андрей Бочаров.   

В ходе визита в Волгоград председатель Оргкомитета 80-летия Сталинградской Победы Дмитрий Медведев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию начала Сталинградской битвы. В ходе встречи председателя Оргкомитета с фронтовиками, ветеранами Великой Отечественной войны были сформированы основные предложения, наказы Поколения Победителей для включения в федеральную Программу подготовки и проведения 80-летия Сталинградской Победы, — напомнил Андрей Бочаров. — С целью сохранения исторического наследия, исторической правды о героических защитниках нашего Отечества, развития инфраструктуры и социально-экономического потенциала Волгоградской области поручаю во взаимодействии с областным Советом ветеранов, с другими ветеранскими и общественными организациями, а также учитывая опыт подготовки, организации и проведения мероприятий в честь 75-летия Сталинградской Победы, подготовить и в 10-дневный срок представить предложения для включения в федеральную Программу празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

О встрече ветеранов с Дмитрием Медведевым информагентство сообщало 17 июля. Волгоградцы просили об  оказании содействия на федеральном уровне в реставрации здания Центрального универмага. Фронтовик Евгений Рогов поднял вопрос о  необходимости создания в Волгограде Суворовского училища, а ветеран Виктор Шестель просир рассмотреть вопрос о статусе жителей осажденного Сталинграда.

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