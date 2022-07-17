Волгоградцам рассказали о самой холодной ночи новой недели

В Волгоградской области после изнуряющей жары последних дней на новой неделе ожидается небольшое похолодание. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского гидрометецентра, самая холодная ночь придется на 19 июля.

— Во вторник ночью в отдельных районах Волгоградской области прогнозируются кратковременные дожди с грозами, — рассказали информагентству в региональном ЦГМС. — Температура в ночные часы составит +14...+19 °С, местами при прояснении до +11 °С.

В Волгограде ночью 19 июля возможны кратковременные дожди. За окном в ночное время +17..+19 °С. Ветер северо-западного направления с порывами до 7-10 м/с.

Согласно данным портала Gismeteo, предстоящая неделя принесет с собой волгоградцам дожди и понижение дневной температуры до +24 °С. Осадки ожидаются с четверга по воскресенье. В субботу после обеда в областном центре до +24 °С. С понедельника по среду в Волгограде сохранится ясная сухая погода. Днем в эти дни в городе на Волге до +31 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»