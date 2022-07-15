Волгоградцы полетят в Пермь на бразильских самолетах









С 1 августа 2022 авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять рейсы из Волгограда в Пермь. На маршруте перевозчиком задействованы самолеты Embraer 190 вместимостью 110 кресел, сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском аэропорту. Модели этих самолетов выпускают в Бразилии.





Прямые регулярные рейсы будут выполняться два раза в неделю (по понедельникам и пятницам) по следующему расписанию:





- по понедельникам вылет из Волгограда в 18.30, прибытие в Пермь по местному времени в 22.45,





- по пятницам вылет из Волгограда в 09.20, прибытие в Пермь по местному времени в 13.35.





Время в пути в одном направлении – 2 часа 15 минут.



