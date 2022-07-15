В Волгограде 17 июля перекроют движение по Нулевой продольной

В Волгограде на период подготовки и торжественного открытия экспозиции бронекатера БК-31 и знака героям Волжской военной флотилии ограничат движение на Нулевой продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 15 июля, введут кратковременные запреты для автомобилистов.

— На участке Нулевой продольной от кругового движения напротив центральной лестницы набережной до улицы 7-й Гвардейской 17 июля с 07.00 до 17.00 вводится пешеходный режим, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда. — В период подготовки к мероприятиям с 20.00 пятницы, 15 июля, на указанном участке будут вводиться кратковременные ограничения движения автотранспорта, связанные с работой спецтехники.

Ранее журналисты информагентства сообщали, что 17 июля в город-герой прибудет заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев. Политик примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы.

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