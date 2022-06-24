







Волгоградские депутаты одобрили проект решения об установке памятного знака около выставочного павильона бронекатера «БК-31» на набережной Волгограда.

- Памятный знак станет частью выставочной экспозиции «Бронекатер «БК-31». Все расходы по его проектированию, изготовлению, установке, а также обязательства по обеспечению сохранности и поддержанию в надлежащем виде памятного знака берёт на себя Волгоградский военно-исторический музей «Наследие», - сообщили в гордуме.

Напомним, бронекатер БК-31 с октября 1942 года считался пропавшим. В ноябре 2017 года его подняли со дна Волги, с глубины 6-8 метров. На катере обнаружены останки 11 бойцов, которые вели бой до конца. 23 августа 2018 года краснофлотцы с воинскими почестями были преданы земле на Россошинском кладбище. Судно после подъема перевезли для реставрации на судоремонтный завод. Восстановленный бронекатер решили установить на берегу Волги, на нижней террасе набережной. Весной 2020 года над судном возвели защитный купол. Общая площадь выставочного пространства составила 438 кв. метров.

Открытие мемориального комплекса, как решено на недавнем заседании оргкомитета под председательством губернатора Андрея Бочарова, состоится 17 июля – в 80-ю годовщину начала Сталинградской битвы.

Фото администрации Волгоградской области