Общество

Памятный знак погибшим речникам установят у бронекатера БК-31 в Волгограде

Общество 24.06.2022 14:31
0
24.06.2022 14:31



Волгоградские депутаты одобрили проект решения об установке памятного знака около выставочного павильона бронекатера «БК-31» на набережной Волгограда.
- Памятный знак станет частью выставочной экспозиции «Бронекатер «БК-31». Все расходы по его проектированию, изготовлению, установке, а также обязательства по обеспечению сохранности и поддержанию в надлежащем виде памятного знака берёт на себя Волгоградский военно-исторический музей «Наследие», - сообщили в гордуме.
Напомним, бронекатер БК-31 с октября 1942 года считался пропавшим. В ноябре 2017 года его подняли со дна Волги, с глубины 6-8 метров. На катере обнаружены останки 11 бойцов, которые вели бой до конца. 23 августа 2018 года краснофлотцы с воинскими почестями были преданы земле на Россошинском кладбище. Судно после подъема перевезли для реставрации на судоремонтный завод. Восстановленный бронекатер решили установить на берегу Волги, на нижней террасе набережной. Весной 2020 года над судном возвели защитный купол. Общая площадь выставочного пространства составила 438 кв. метров.
Открытие мемориального комплекса, как решено на недавнем заседании оргкомитета под председательством губернатора Андрея Бочарова, состоится 17 июля – в 80-ю годовщину начала Сталинградской битвы.
Фото администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
24.06.2022 15:22
Общество 24.06.2022 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 15:01
Общество 24.06.2022 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 12:58
Общество 24.06.2022 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 12:31
Общество 24.06.2022 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 11:34
Общество 24.06.2022 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 11:28
Общество 24.06.2022 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 10:57
Общество 24.06.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 10:15
Общество 24.06.2022 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 10:09
Общество 24.06.2022 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 09:33
Общество 24.06.2022 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 09:28
Общество 24.06.2022 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 06:35
Общество 24.06.2022 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2022 21:38
Общество 23.06.2022 21:38
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2022 20:06
Общество 23.06.2022 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2022 18:46
Общество 23.06.2022 18:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:10
В Волгограде эвакуируют посетителей и персонал ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде природоохранный прокурор собрал силовиков и чиновниковСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде возобновилась работа приложений по услугам таксиСмотреть фотографии
15:14
В Уралсиб Бизнес Онлайн доступны конверсионные операции с казахстанским тенгеСмотреть фотографии
15:10
Ураганный ветер в Волгоградской области повалил дерево на иномарки: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:01
Глава Камышинского района вручил орден Мужества матери погибшего в ДНР военногоСмотреть фотографии
14:31
Памятный знак погибшим речникам установят у бронекатера БК-31 в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:44
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом №59 в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде произошел массовый сбой работы приложений по услугам таксиСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде начался ремонт лестниц в переходе на станцию СТ «Площадь Ленина»Смотреть фотографии
12:12
Под Волгоградом накрыли подпольных продавцов суррогатного алкоголяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
Жителя Казани осудят за крупный обман санитарки волгоградского дома-интернатаСмотреть фотографии
11:46
Поезд Москва – Волгоград насмерть сбил двух подростков-выпускниковСмотреть фотографии
11:34
Главу Средней Ахтубы в Волгоградской области наказали за волокитуСмотреть фотографии
11:28
Минтруд перенес новогодние праздники: как отдохнут волгоградцы в 2023 годуСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде водитель автобуса № 59 устроил ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
10:57
Первый молодежный фестиваль в Волгограде: полная программа на 25 июняСмотреть фотографии
10:46
Водитель иномарки с ребенком перевернулись после удара о КАМАЗ под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области до 48 выросло количество стобальников по ЕГЭСмотреть фотографии
10:09
«Мы устали так жить»: в Волжском жильцы «убитой» пятиэтажки взмолились о расселенииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
В центре Волгограда 25 июня развернут ярмарку с местными дарамиСмотреть фотографии
09:28
Микробов и паразитов нашли на диких пляжах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:15
Шторм ожидается в Волгоградской области до конца сутокСмотреть фотографии
06:35
«Хватит и моста»: речные трамвайчики не пустят из Волгограда в КраснослободскСмотреть фотографии
21:44
В водоеме под Волгоградом заметили массовую гибель раков: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:38
24 июня энергетики обесточат дома в пяти районах ВолгоградаСмотреть фотографии
20:06
Завотделением больницы Волгограда рассказал о тонкостях работы «крылатой» скоройСмотреть фотографии
20:04
Волгоградские врачи спасли малыша, нахлебавшегося бензинаСмотреть фотографии
18:46
«Здесь нет политики»: суд отказал Роману Мельниченко в восстановлении на работе в ВолГУСмотреть фотографии
17:51
Все необходимое: в Волгоградской области подскочили цены на мясо, муку и овощиСмотреть фотографии
 