В Волгограде в ближайшие часы ожидаются грозы с усилением ветра

В Волгограде вечером 13 июля ожидаются ливни с грозами. По сообщению синоптиков, непогода разгуляется в областном центре после 18.00 в среду.

Согласно краткосрочному прогнозу, грозы прогремят не только вечером, но и в ночь на 14 июля. При этом уже 21.00 ожидается понижение температуры воздуха до +23 градусов. Возможно усиление ветра до 20 м/с.

– 14 июля в Волгограде также местами возможны кратковременные дожди и грозы, – сообщают специалисты Волгоградского ЦГМС. – При грозах порывы юго-западного ветра составят от 15 до 20 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью опустится до отметки +15...+20 градусов, днем в областном центре – от +26 до +31 градусов.

В пятницу, по предварительным данным, в Волгограде снова установится ясная погода. Дожди возможны в субботу и воскресенье.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"