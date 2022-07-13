Общество

В Волгограде в ближайшие часы ожидаются грозы с усилением ветра

Общество 13.07.2022 17:32
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13.07.2022 17:32


В Волгограде вечером 13 июля ожидаются ливни с грозами. По сообщению синоптиков, непогода разгуляется в областном центре после 18.00 в среду. 

Согласно краткосрочному прогнозу, грозы прогремят не только вечером, но и в ночь на 14 июля. При этом уже 21.00 ожидается понижение температуры воздуха до +23 градусов. Возможно усиление ветра до 20 м/с.  

– 14 июля в Волгограде также местами возможны кратковременные дожди и грозы, – сообщают специалисты Волгоградского ЦГМС. – При грозах порывы юго-западного ветра составят от  15 до 20 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью опустится до отметки +15...+20 градусов, днем в областном центре – от +26 до +31 градусов. 

В пятницу, по предварительным данным, в Волгограде снова установится ясная погода. Дожди возможны в субботу и воскресенье.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102" 

 

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