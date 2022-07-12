Общество

Мэрия Волгограда к концу сентября хочет обновить фонтан на «Авангарде»

Общество 12.07.2022 10:10
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12.07.2022 10:10


Администрация Волгограда планирует обновить фонтан, расположенный на площади перед МУК ЦК и Д «Авангард». Как сообщает ИА «Высота 102», 11 июля мэрия объявила конкурс по отбору подрядной компании, которой за 1 352 101 рубль предстоит провести ремонт сооружения, запустить его и осуществлять содержание. Срок исполнения контракта – с момента заключения и до 30 сентября. 

Согласно документации, чтобы фонтан на «Авангарде» заработал с новой силой, компания-победитель конкурса должна закупить и поставить в общей сложности 15 насосов, 22 подводных светильника и 100 прожекторов наземных. Кроме того, рабочим предстоит взять в руки щетки и полностью очистить фонтан. После этого, согласно смете, чашу планируют покрасить и отполировать. Перед запуском подрядчик должен будет как минимум два раза наполнить чашу водой и спустить ее, проверив попутно работу электроники, которая, согласно открытой информации, тоже ждет хозяйской руки. 

Сбор заявок от участников конкурса завершится 19 июля. В лучшем случае  контракт заключат в последних числах текущего месяца, а к работе подрядчик сможет приступить в течение августа. Истекает срок контракта накануне нового года. 

В администрации Волгограда сообщают, что фонтан действует в эти дни. Его открытие состоялось 1 мая. 

11 июля корреспонденты «Высоты 102» проверили фонтаны в Волгограде, к которым в изнуряющую жару тянутся не только горожане, но и  туристы. Унылое зрелище встречает последних уже на привокзальной площади. 

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