Мэрия Волгограда к концу сентября хочет обновить фонтан на «Авангарде»

Администрация Волгограда планирует обновить фонтан, расположенный на площади перед МУК ЦК и Д «Авангард». Как сообщает ИА «Высота 102», 11 июля мэрия объявила конкурс по отбору подрядной компании, которой за 1 352 101 рубль предстоит провести ремонт сооружения, запустить его и осуществлять содержание. Срок исполнения контракта – с момента заключения и до 30 сентября.

Согласно документации, чтобы фонтан на «Авангарде» заработал с новой силой, компания-победитель конкурса должна закупить и поставить в общей сложности 15 насосов, 22 подводных светильника и 100 прожекторов наземных. Кроме того, рабочим предстоит взять в руки щетки и полностью очистить фонтан. После этого, согласно смете, чашу планируют покрасить и отполировать. Перед запуском подрядчик должен будет как минимум два раза наполнить чашу водой и спустить ее, проверив попутно работу электроники, которая, согласно открытой информации, тоже ждет хозяйской руки.

Сбор заявок от участников конкурса завершится 19 июля. В лучшем случае контракт заключат в последних числах текущего месяца, а к работе подрядчик сможет приступить в течение августа. Истекает срок контракта накануне нового года.

В администрации Волгограда сообщают, что фонтан действует в эти дни. Его открытие состоялось 1 мая.

11 июля корреспонденты «Высоты 102» проверили фонтаны в Волгограде, к которым в изнуряющую жару тянутся не только горожане, но и туристы. Унылое зрелище встречает последних уже на привокзальной площади.