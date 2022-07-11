Общество

Два ребенка в реанимации: врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Волгоградом

Общество 11.07.2022 13:15
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11.07.2022 13:15


Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП в Среднеахтубинском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», двое детей находятся в реанимации. 

— Трое пострадавших доставлено в больницу скорой помощи № 25. Состояние 26-летней женщины оценивается медиками как средней степени тяжести, стабильное. 59-летняя пациентка также в состоянии средней степени тяжести, стабильное. Находится в отделении сочетанной травмы, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — 40-летний мужчина направлен на амбулаторное лечение в связи с отказом от госпитализации. 

Как уточнили в облздраве, пострадавших в аварии детей транспортировали в больницу № 7. 

— 10-летний в крайне тяжелом состоянии находится в отделении реанимации, — пояснили в профильном ведомстве. — 8-летняя девочка также помещена в реанимационное отделение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. 9-летняя девочка получает лечение в отделении нейрохирургии. Состояние пациентки — средней степени тяжести.


В ГУ МВД России по Волгоградской области ранее предварительно сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших. 

— По предварительной данным, в 15.30 на тертьем километре трассы Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба 59-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Kia Rio двигалась со стороны Краснослободска в направлении рабочего поселка Средняя Ахтуба, — прокомментировали информагентству в пресс-службе областного главка МВД. — При осуществлении разворота водитель не убедилась в безопасности маневра, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 40-летнего водителя. 

По уточненным данным полицейского ведомства, в результате дорожного инцидента водителя, 26-летнюю, 36-летнего, 8-летнюю, 9-летнюю и 10-летнего пассажиров иномарки Kia Rio, а также водителя машины Mercedes-Benz доставили в больницу. 62-летний пассажир Kia Rio получил травмы несовместимые с жизнью. 

Проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Елена В. / vk.com

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