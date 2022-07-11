В Волгограде из-за жары активно заливают улицы









С приходом сильной жары в Волгограде активизировались работы по влажной уборке улиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, комбинированные дорожные машины в течение дня проливают проезжую часть основных магистралей и прочих городских улиц.















В первый рейс техника «ДСЭР Советского района» и МБУ «Северное» отправляется в шесть утра. При этом каждая машина выполняет до 8-9 рейсов за смену, пояснили в мэрии.



