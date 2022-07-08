Общество

Загораете даже в офисе: косметолог дала волгоградцам неожиданный совет

Общество 08.07.2022 19:03
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08.07.2022 19:03


В Волгограде после непродолжительной прохлады снова установилась жара. На ближайшие выходные синоптики прогнозируют в регионе до +38 градусов в тени. А это значит, что большинство волгоградцев наверняка устремятся на берег Волги, чтобы освежиться и получить ровный загар. Ни в коем случае, говорит врач-косметолог ГАУЗ «Медицинский центр» Екатерина Ивченко, нельзя забывать при поездке на пляж о солнцезащитном креме. Впрочем, советует специалист, не стоит его выкладывать и при походе в офис. 

– Последние исследования  подтверждают, что кремом нужно пользоваться всегда, независимо от сезона и погоды, – говорит Екатерина Ивченко. – Солнце воздействует на нашу кожу круглый год, а в нашем регионе солнечная активность зимой может быть ничуть не меньше, чем в теплые месяцы. Поэтому косметологи советуют пользоваться кремами с spf ежедневно, независимо от сезона - это позволит предотвратить раннее старение кожи, появление новых родинок и веснушек. Оптимальный  солнцезащитный фактор, который сохраняет нашу кожу молодой - spf 35 - 50. 

Солнцезащитный крем является последним этапом  ухода за кожей, говорит врач-косметолог. Использовать средство следует за 10-20 минут перед выходом на улицу, это позволит крему впитаться. Если собираетесь в офис, то и здесь не забудьте нанести средство на кожу. Особенно если ваш стол расположен возле окна. 

– Если вы работаете в закрытом помещении, и ваш рабочий стол не стоит напротив окна, достаточно использовать солнцезащитный крем утром. если же ваш рабочий стол в офисе стоит напротив окна, степень воздействия солнечных лучей на вашу кожу будет такая же, как если вы находились на улице, – говорит Ивченко. 

Несмотря на уверения маркетологов, подчеркивает врач, любое солнцезащитное средство при контакте с водой теряет свою эффективность.  Это значит, что наносить крем нужно каждый раз после купания.

Детям раннего возраста, категорично заявляет специалист, посещение пляжей противопоказано. 

– Малышам до двух лет загорать нельзя! Либо они должны быть одеты в легкую хлопчатобумажную светлую одежду. На открытые участки следует нанести солнцезащитный крем с самым высоким фактором на основе минеральных экранов. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

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