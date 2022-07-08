Самолет из Минвод прибыл в Волгоград с опозданием из-за неисправности









Инцидент с самолетом Superjet, который вылетел в Волгоград с задержкой, произошел в аэропорту Минеральных Вод. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал AVIAINCIDENT, рейс А4 651 авиакомпании «Азимут» 7 июля был задержан по причине неисправности самолета.

- При выполнении взлетных процедур КВС зарулил с перрона обратно на стоянку по причине неисправностью материальной части самолета, - сообщает Telegram-канал.

Согласно онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, самолет вылетел в Волгоград в 10:01 вместо 08:15. В аэропорту Волгограда он приземлился в 12:28.



