Самолет из Минвод прибыл в Волгоград с опозданием из-за неисправности

Общество 08.07.2022 16:02
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08.07.2022 16:02
Инцидент с самолетом Superjet, который вылетел в Волгоград с задержкой, произошел в аэропорту Минеральных Вод. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал AVIAINCIDENT, рейс А4 651 авиакомпании «Азимут» 7 июля был задержан по причине неисправности самолета.
- При выполнении взлетных процедур КВС зарулил с перрона обратно на стоянку по причине неисправностью материальной части самолета, - сообщает Telegram-канал.
Согласно онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, самолет вылетел в Волгоград в 10:01 вместо 08:15. В аэропорту Волгограда он приземлился в 12:28.
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