«Шел один по трассе»: под Волгоградом нашли пропавшего подростка из Саратовской области

В Калачевском районе Волгоградской области полицейские нашли пропавшего в начале июля подростка из Саратовской области. Как сообщает ИА «Высота 102», 16-летний парень шел в одиночестве вдоль федеральной трассы.

— 7 июля сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области обратили внимание на подростка, который шел один вдоль федеральной трассы, — пояснили в пресс-службе областного главка МВД. — Нахождение несовершеннолетнего без сопровождения взрослых на опасном участке дороги сразу привлекло внимание полицейских.

Инспекторами установлена личность юного пешехода. Им оказался 16-летний житель Саратовской области. Как уточнили в ГУ МВД по региону, подростка с начала июля разыскивали полицейские из ОМВД России по Актарскому району Саратовской области как без вести пропавшего.

Мальчик пояснил, что он ушел из дома и хотел на попутных машинах добраться до Ростова. Сейчас несовершеннолетнего доставили в реабилитационный центр, где он будет находиться до прибытия законных представителей и инициаторов розыска.