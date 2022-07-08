Момент гибели мотоциклиста в Волгограде попал на видео

Происшествия 08.07.2022 09:25
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08.07.2022 09:25
Момент смертельного ДТП в Ворошиловском районе Волгограда, в котором накануне погиб мотоциклист, сняли уличные камеры. Как сообщает ИА «Высота 102», на кадрах видно, как мотоцикл, который двигался по ул. Рабоче-Крестьянской, на полной скорости врезается в иномарку, которая поворачивала налево.
Напомним, трагическое происшествие случилось в восемь часов вечера в Ворошиловском районе Волгограда. «Нисан» под управлением 52-летнего водителя двигался по улице Рабочие-Крестьянская со стороны Советского района и на пересечении с улицей Иркутская, перестраиваясь с крайнего правого ряда в крайний левый, протаранил мотоцикл. Мотоциклист двигался в попутном направлении в левом ряду.
От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте. Выяснилось, что не имел прав на управление транспортным средством.
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