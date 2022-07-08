Момент гибели мотоциклиста в Волгограде попал на видео



















Момент смертельного ДТП в Ворошиловском районе Волгограда, в котором накануне погиб мотоциклист, сняли уличные камеры. Как сообщает ИА «Высота 102», на кадрах видно, как мотоцикл, который двигался по ул. Рабоче-Крестьянской, на полной скорости врезается в иномарку, которая поворачивала налево.





Напомним, трагическое происшествие случилось в восемь часов вечера в Ворошиловском районе Волгограда. «Нисан» под управлением 52-летнего водителя двигался по улице Рабочие-Крестьянская со стороны Советского района и на пересечении с улицей Иркутская, перестраиваясь с крайнего правого ряда в крайний левый, протаранил мотоцикл. Мотоциклист двигался в попутном направлении в левом ряду.





От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте. Выяснилось, что не имел прав на управление транспортным средством.



