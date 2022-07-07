Самым дешевым овощем в Волгоградской области стала капуста









Лидером подорожания среди продуктов питания на прошлой неделе стали мясные консервы для детского питания. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. Так, стоимость мясных консервов для детей выросла на 3,46% и составила в среднем 901,77 рубля за кг. Для сравнения: в начале 2022 года консервы стоили 760 рублей за кг.





А самым дешевым овощем стала капуста. Ее цена уменьшилась почти на четверть - до 40,13 рублей за кг. В некоторых сетевых магазинах можно найти капусту еще дешевле - за 25 рублей за кг.





При этом на прошлой неделе в регионе продолжилось сезонное падение цен и на другие на овощи.





Лук подешевел на 8% - до 44,51 рубля за кг, примерно на столько же и картофель – 58,78 рубля за кг. Цена на свеклу снизилась на 7% - до 53,31 рубля, на морковь – на 7,5% (54 рубля).





Снижение цен на бананы составило 3,5% - теперь килограмм экзотических фруктов стоит около 104 рублей.



