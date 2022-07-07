Жители 13 деревень в Волгоградской области оказались в транспортной изоляции

Общество 07.07.2022 12:25
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07.07.2022 12:25
Прокуратура вступилась за жителей 13 населенных пунктов в Иловлинском районе Волгоградской области, которых лишили общественного транспорта до районного центра.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство установило, что администрация района не обеспечила транспортное обслуживание между районным центром - рабочим поселком Иловля и рядом населенных пунктов: с. Александровка, с. Большая Ивановка, х.Желтухино-Ширяйский, ст. Качалино, х.Красноярский, с. Кондраши, с. Лог, х.Озерки, х. Писаревка, х. Фастов, с.Чернозубовка, х.Широков и х.Ширяевский.
- В этой связи прокуратурой Иловлинского района Волгоградской области в суд предъявлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Иловлинского муниципального района и возложении обязанности организовать регулярные пассажирские перевозки граждан между р.п. Иловля и указанными выше населенными пунктами в течение трех месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу, - сообщила Черединина.
Иск надзорного ведомства полностью удовлетворен. Его исполнение прокуратура взяла на контроль.
Напомним, что аналогичная ситуация была и в Кумылженском районе. Здесь транспортное сообщение между населенными пунктами и районным центром наладили только после вмешательства прокуратуры.
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