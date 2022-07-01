В Волгоградской области жители 9 деревень остались без автобуса до райцентра









Общественный транспорт до райцентра в девяти населенных пунктах власти Кумылженского района Волгоградской области организовали только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, бездействие администрации Кумылженского района в этом вопросе надзорное ведомство выявило в ходе проверки.

Установлено, что чиновники не принимали мер по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания в районе. Так, пассажирские перевозки не осуществлялись между населенными пунктами Глазуновского сельского поселения (ст. Глазуновская, ст. Скуришенская, х. Ближний), Краснянского сельского поселения (х. Краснянский, х. Козлов, х. Точилкин, х. Чиганаки-1, Чиганаки-2, х. Седов) и районным центром – ст. Кумылженская.

В интересах жителей был заявлен иск в суд. Бездействие администрации Кумылженского района признано незаконным. На орган власти возложена обязанность организовать регулярные пассажирские перевозки между ст. Кумылженской и указанными населенными пунктами.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время судебное решение фактически исполнено.



