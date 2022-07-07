









Краснокнижную птицу спас автомобилист от верной смерти на дороге в Волгоградской области. Мужчина по имени Максим поделился своей историей в местных пабликах.

С его слов, неладное на трассе в Киквидзенском районе он заметил издалека - на дороге что-то шевелилось, но это что-то не торопилось покидать проезжую часть даже при приближении автомобиля.

Когда мужчина подъехал ближе, то увидел хищную птицу, ноги которой увязли в смоле. Ястреб изо всех сил махал крыльями, но вырваться из плена не мог. Рядом с хищником лежала еще одна птица, видимо, из-за нее ястреб и попал в ловушку. Максим спас птицу, но, к сожалению, снять этот процесс не смог - все руки мужчины были испачканы смолой.

- Хорошо, что все хорошо заканчивается!. А ведь какой-нибудь лихач мог попросту раздавить птицу!, - приводит слова автомобилиста телеграм-канал «Новоаннинский сегодня».

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me



