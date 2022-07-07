Капитан круизного лайнера из Испании обобрал до нитки волжанку

Жительница города Волжского Волгоградской области стала жертвой несчастной любви. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина лишилась накоплений, познакомившись в Сети с капитаном круизного лайнера. На деле писавший волжанке из солнечной Испании ухажер оказался очередным аферистом.

Красивый роман, сообщает информагентство, закрутился между 42-летней жительницей города Волжского и привлекательным капитаном по имени Александр в июне этого года. Мужчина писал женщине в социальных сетях, а также в Telegram с использованием международного номера телефона. Однако, признавал капитан круизного лайнера, приехать к даме сердца в Волгоградскую область он не мог, но очень хотел отправить подарок. Чтобы получить ювелирные украшения от ухажера, женщина и перечислила на неизвестный счет больше тысячи долларов.

– 5 июля в полицию обратилась жительница Волжского, сообщившая, что в период с 13 июня по 5 июля неизвестный, представившись Александром, работающим капитаном круизного лайнера в Испании, мошенническим путем, под предлогом отправки посылки с ювелирными изделиями в качестве подарка, завладел денежными средствами в сумме 1110 долларов США, – сообщили «Высоте 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Деньги потерпевшая при помощи мобильного приложения перевела в виде платежей по таможенным сборам, страховки и платы за хранение на неустановленный электронный счет.

Добавим, что мошенники под разными предлогами продолжают ежедневно грабить жителей Волгоградской области. Так, накануне житель города Калач-на-Дону лишился более 500 000 рублей. Позвонивший ему неизвестный мужчина представился сотрудником банка и под предлогом пресечения несанкционированного оформления кредита и перевода денежных средств на безопасный счет завладел крупной суммой. Деньги, сообщают в ГУ МВД по региону, потерпевший перевел через мобильное приложение.