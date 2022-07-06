«Хатико» с проселочной дороги в Волгоградской области приютила семья









Счастливо сложилась судьба собаки, которая почти две недели жила на дороге, ведущей к поселку Гришин Киквидзенского района Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, теперь у пса есть дом – его приютили добрые люди. Найденышу дали звучную фамилию - Собакин.





Напомним, эта волнительная история произошла в Киквидзенском районе. Местные жители обратили внимание на черного лохматого пса, который сидел на одном и том же месте и никуда не уходил, лишь однажды спрятавшись от дождя.





Селяне предположили, что, возможно, собака потерялась на охоте и продолжала ждать своего хозяина. А может быть, от него просто избавились.





Теперь за судьбу пса можно не волноваться – он в добрых руках.



