Предали или потеряли?: в Волгоградской области пес «Хатико» две недели ждет хозяина на дороге









Жители Киквидзенского района Волгоградской области просят откликнуться хозяина черного пса, который вот уже почти две недели сидит на одном месте на подъезде к поселку Гришин.





– Мы его называем «Хатико» - как героя известного фильма, который и после смерти хозяина каждый день встречал его на вокзале, - рассказали ИА «Высота 102» местные жители. – Он никуда отсюда не уходит, сидит неподвижно, несмотря на то, что в некоторые дни было очень жарко. Один раз, когда шел дождь, он куда-то спрятался. А потом опять занял свой пост.





По словам жителей, по внешнему виду пес похож на охотничью собаку, помесь спаниеля.





– Возможно, кто-то потерял его на охоте. А, может, просто бездушно выбросили. Вот пес и ждет хозяина там, где его оставили, – предположили жители.





Собака человеку доверяет с опаской – ближе расстояния вытянутой руки она никого не подпускает.





– Ее подкармливают, но хочется, чтобы она вернулась домой, – выразили надежду неравнодушные люди.





Фото: читатели "Высоты 102"