Предали или потеряли?: в Волгоградской области пес «Хатико» две недели ждет хозяина на дороге

Общество 05.07.2022 21:15
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05.07.2022 21:15
Жители Киквидзенского района Волгоградской области просят откликнуться хозяина черного пса, который вот уже почти две недели сидит на одном месте на подъезде к поселку Гришин.
– Мы его называем «Хатико» - как героя известного фильма, который и после смерти хозяина каждый день встречал его на вокзале, - рассказали ИА «Высота 102» местные жители. – Он никуда отсюда не уходит, сидит неподвижно, несмотря на то, что в некоторые дни было очень жарко. Один раз, когда шел дождь, он куда-то спрятался. А потом опять занял свой пост.
По словам жителей, по внешнему виду пес похож на охотничью собаку, помесь спаниеля.
– Возможно, кто-то потерял его на охоте. А, может, просто бездушно выбросили. Вот пес и ждет хозяина там, где его оставили, – предположили жители.
Собака человеку доверяет с опаской – ближе расстояния вытянутой руки она никого не подпускает.
– Ее подкармливают, но хочется, чтобы она вернулась домой, – выразили надежду неравнодушные люди.
Фото: читатели "Высоты 102"
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