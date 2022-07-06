Общество

Волгоградская область подключилась к сервису онлайн-прикрепления к поликлиникам

Общество 06.07.2022 08:04
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06.07.2022 08:04



Волгоградская область подключилась к сервису онлайн-прикрепления к поликлинике на портале Госуслуг, запущенному Минцифры России совместно с Минздравом России. Об этом  сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий Волгоградской области.

Для онлайн-прикрепления нужно:
- проверить данные паспорта;
- проверить данные полиса ОМС;
- указать телефон, адрес и почту;
- выбрать поликлинику в своем регионе.

К онлайн-сервису подключились уже 29 регионов, в числе которых Волгоградская область.

Поменять прикрепление в своём регионе можно один раз в год. При переезде в другие регионы — без ограничений. Функционал сервиса в будущем будет развиваться. Так, в скором времени станет доступна возможность посредством Госуслуг прикрепить к поликлинике ребенка.

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