







Волгоградская область подключилась к сервису онлайн-прикрепления к поликлинике на портале Госуслуг, запущенному Минцифры России совместно с Минздравом России. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий Волгоградской области.





Для онлайн-прикрепления нужно:

- проверить данные паспорта;

- проверить данные полиса ОМС;

- указать телефон, адрес и почту;

- выбрать поликлинику в своем регионе.





К онлайн-сервису подключились уже 29 регионов, в числе которых Волгоградская область.





Поменять прикрепление в своём регионе можно один раз в год. При переезде в другие регионы — без ограничений. Функционал сервиса в будущем будет развиваться. Так, в скором времени станет доступна возможность посредством Госуслуг прикрепить к поликлинике ребенка.



