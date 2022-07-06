Общество 06.07.2022 08:04
0
06.07.2022 08:04
Волгоградская область подключилась к сервису онлайн-прикрепления к поликлинике на портале Госуслуг, запущенному Минцифры России совместно с Минздравом России. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий Волгоградской области.
Для онлайн-прикрепления нужно:
- проверить данные паспорта;
- проверить данные полиса ОМС;
- указать телефон, адрес и почту;
- выбрать поликлинику в своем регионе.
К онлайн-сервису подключились уже 29 регионов, в числе которых Волгоградская область.
Поменять прикрепление в своём регионе можно один раз в год. При переезде в другие регионы — без ограничений. Функционал сервиса в будущем будет развиваться. Так, в скором времени станет доступна возможность посредством Госуслуг прикрепить к поликлинике ребенка.
Половине волгоградцев не хватает денег до зарплаты06.07.2022 10:39
Общество 06.07.2022 10:39
«Волгоградэнергсбыт» запустил чат-бот для передачи показаний счетчиков06.07.2022 10:32
Общество 06.07.2022 10:32
Жителям аварийных домов в Волгограде купили 110 квартир в новостройках06.07.2022 08:58
Общество 06.07.2022 08:58
В Волгограде выявили профнепригодных руководителей УК06.07.2022 07:08
Общество 06.07.2022 07:08
Хорошо только до пятидесяти: онколог отмерил срок волгоградским алкоголикам05.07.2022 21:57
Общество 05.07.2022 21:57
Предали или потеряли?: в Волгоградской области пес «Хатико» две недели ждет хозяина на дороге05.07.2022 21:15
Общество 05.07.2022 21:15
Пять районов Волгограда останутся без света 6 июля05.07.2022 19:38
Общество 05.07.2022 19:38
Отправленным в ЛНР врачам и строителям присвоят статус ветеранов боевых действий05.07.2022 18:54
Общество 05.07.2022 18:54
Замначальника волгоградского ГУ МВД Богачук покидает свой пост05.07.2022 17:53
Общество 05.07.2022 17:53
Волгоградского бизнесмена наказали штрафом за дискредитацию армии России05.07.2022 17:34
Общество 05.07.2022 17:34
«Пляжа не будет»: в двух водоемах Волгоградской области обнаружили холероподобный вибрион05.07.2022 17:01
Общество 05.07.2022 17:01
Волгоградские чиновники лишили чернобыльца льгот после потери удостоверения05.07.2022 13:31
Общество 05.07.2022 13:31
«Не обращали внимания месяцами»: из-за давней течи на трубе Котово остался без воды на день05.07.2022 12:36
Общество 05.07.2022 12:36
Митя Фомин выступит на праздновании 68-летия Волжского05.07.2022 11:50
Общество 05.07.2022 11:50
В Волгоградской области прокуроры отстояли зарплаты работников АГЗС05.07.2022 11:46
Общество 05.07.2022 11:46