Вы знаете Волгоград? Прогулки с сюрпризами по любимому городу





Волгоград всегда притягивает туристов из разных уголков России. Памятники истории, речные прогулки, музеи и парки — туристы каждый год уезжают из города-героя с приятными воспоминаниями, тысячами фотографий и видео. Это лето не станет исключением.

Корреспондент «Высоты 102» со своей подругой провели онлайн-экскурсию по популярным локациям нашего города для своих друзей из Питера. Все получилось круто! И мобильный интернет не подвел. Смотрим, как это было.

Железнодорожная станция Волгоград-I





Первое, что видят гости города по прибытии — волгоградский вокзал. Здание впечатляет туристов своей величественностью. Он построен в 1954 году по проекту архитекторов Александра Куровского и Самуила Брискина на месте старого здания, частично разрушенного во время Сталинградской битвы. Внутри — отделка мрамором, лепные карнизы, барельефы на стенах. Высокие потолки украшают росписи, посвященные историческим событиям.

Знаете?

На одной из фресок в массовке изображены реальные люди — главный архитектор вокзала и начальник пассажирских перевозок того периода.

В 2013 году около вокзала свое историческое место занял знаменитый фонтан «Детский хоровод» — один из символов непобежденного Сталинграда.





Снимок скульптурной экспозиции, уцелевший после самой массированной бомбардировки 23 августа 1942 года, обошел страницы множества мировых изданий.





Наши герои присели отдохнуть в прохладе фонтана — готовы делиться впечатлениями с друзьями. Алина — абонент билайна и всё происходит довольно быстро — скорость скачивания здесь составляет 81,5 Мбит/с. Алина загрузит любое фото меньше, чем за секунду.

Кстати:

Волгоград попал в число 12 городов России, в которых федеральное аналитическое агентство TelecomDaily протестировало качество связи в самых популярных туристических местах. Замеры проводились на сетях операторов «большой четверки». Насколько комфортно чувствует себя человек, который хочет посмотреть наш город и поделиться в интернете своими впечатлениями?

Оказалось, что загрузить ролик, отправить видео или провести онлайн трансляцию в легендарных местах города можно быстро и без проблем. Для этого не нужны «космические скорости». Например, 8 Мбитс достаточно для групповой видеоконференции, а 5 Мбит/с — чтобы слушать музыку онлайн.

Получается, что загрузка минутного видеоролика, снятого на камеру смартфона, в сети билайн на Площади павших бойцов займет всего 17 секунд.

Интересно, что эксперты TelecomDaily проехали по трассе «Каспий» из аэропорта Волгограда (30 минут), и телефонный разговор в сети билайн проходил без обрывов, с лучшим по сравнению с другими операторами качеством звука.

Узнать подробности тестирования в нашем городе можно здесь

Мамаев курган – символ стойкости воинов и памяти поколений





Особая гордость города на Волге — скульптура «Родина-мать зовет!» — многометровая фигура женщины, олицетворяющая собой образ Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом. Она является одной из самых высоких статуй мира.

85-метровый монумент Евгения Вучетича не скреплен со своим железобетонным фундаментом и стоит свободно, как шахматная фигура на доске. Устойчивость конструкции точнейшим образом рассчитана доктором технических наук, инженером Николаем Никитиным, проектировавшим в 60-е годы Останкинскую телебашню.





Для видеострима в соцсеть Алина нашла интересный ракурс. По задумке главного автора проекта, при приближении к монументу «Стоять насмерть» с определенной точки мощная фигура солдата закрывает собой Родину-мать.

Знаете?

«Родина-мать» является частью триптиха «Меч Победы». Также в произведение искусства входят монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Воин-освободитель» в Трептов-парке на востоке Берлина.

Площадь Павших борцов: знамя Победы и духовный центр





Одно из знаковых для волгоградцев мест в городе — площадь Павших борцов. Современное название получила в 1920 году: на примыкающей Аллее Героев находится братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62–й и 64–й армий.

На Площади Павших борцов 31 января 1943 года войска Донского фронта под командованием генерал-полковника Константина Рокоссовского водрузили Красное знамя Победы в честь завершения разгрома войск фашистской Германии. На центральной площади города каждый год проводят уже ставший традиционным парад Победы.

В затрибунной части Площади Павших борцов в сентябре 2021 года патриарх Кирилл освятил возрожденный собор Александра Невского. Храм был украшением и главным духовным центром дореволюционного Царицына, однако в 1932 году большевики его взорвали. Проектировщикам собора пришлось непросто: не сохранилось ни одного чертежа храма, построенного в начале ХХ века.





Алина без труда отправила друзьям видео уникальных фресок, сделанных лучшими российскими иконописцами на площади более 5 тыс. квадратных метров. Меньше 20 секунд — и в интернет «улетает» минутный ролик, снятый на смартфон.

Знаете?

Воссоздать собор помог… кирпич, сохранившийся после взрыва, ведь элементы кладки царицынской эпохи по своим размерам отличались от современных. Зная размеры кирпича, специалисты смогли провести необходимые вычисления и составить точную цифровую модель храма.

Набережная Волги: речной вокзал и фонтан «Искусство»





Речной вокзал является крупнейшим сооружением подобного типа в Европе. Длина здания — 296 метров, высота «шайбы» — 47 метров. Зал ожидания рассчитан на 700 человек. К причалам вокзала одновременно могут пришвартовываться шесть судов.

Знаете?

В здании вокзала в центральном концертном зале установлен крупнейший орган Поволжья. Он построен в 1982 году.

Жарким летом среди гостей и жителей Волгограда популярны прогулки по Волге на корабликах. Фото с отличными видами на город — в копилку приятных воспоминаний.





Одно из главных украшений Центральной набережной Волгограда — фонтан «Искусство».





В августе этого года сооружению исполняется 65 лет. Многие волгоградцы называют фонтан «Дружба народов» или «Искусство», однако эти обозначения появились не сразу.

Знаете?

Фонтан, представляющий собой трех танцующих девушек, носил название «Победа»? Скульптор Сергей Алешин и архитектор Василий Шалашов имели в виду Праздник Победы. В этот знаменательный день в праздничный хоровод выходили женщины в старинном русском танце.

Центральный парк культуры и отдыха: развлечения и спорт





С конца XIX века на территории парка располагался Нобелевский городок для рабочих и служащих нефтепромышленного треста. «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» просуществовало до 1942 года. Первый проект парка подготовили лишь в 1967 году.

Сейчас ЦПКиО — новая точка притяжения для тысяч горожан и гостей города на Волге. Здесь расположены скейт-парк европейского уровня, колесо обозрения с уникальной подсветкой, VR-аттракционы. В этом году началось возведение круглогодичного аквапарка.





Одно из уникальных и красивых мест — аллея из 60 сакур. Во время цветения тысячи нежно-розовых цветов «маленькая Япония» становится излюбленным местом для фотосессий у туристов и жителей Волгограда.

Знаете?

Летом этого года в Центральном парке культуры и отдыха откроется детский плавательный водоем площадью 2500 кв. м. А взрослые смогут совершить романтическое путешествие на лодках по пруду и каналам.





«Я подарю тебе весь мир на ладони» — больше не звучит как безвкусный штамп. Колесо обозрения поднимает на высоту 50 метров. Отсюда, с высоты можно сделать прекрасное видео с волжскими просторами.

Кстати, десятиминутная видеотрансляция у Алины получилась с достаточно хорошим высоким качеством картинки (480pх). Несколько минут — и видео от наших героев отправляется в северную столицу.

У наших героев был незабываемый (и полезный!) выходной день. Они провели экспериментальную онлайн-экскурсию для своих друзей из Питера. И всё получилось! Проверено.







