







Предприятие-фантом по переработке и производству молочной продукции обнаружено в Киквидзенском районе Волгоградской области.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, деятельность фантомной площадки выявлена мониторинговой группой ведомства в ходе анализа данных системы «Меркурий».

- Установлено, что на ООО «Предприятие-Нико» (Волгоградская область, Киквидзенский район) в июне 2022 года поступило около 1 тонны сливочного масла и более 600 кг сухого молока с площадки ООО «Промресурс-Омск» (Омская область). Внимание мониторинговой группы ведомства привлекло то, что на предприятии ООО «Предприятие-Нико» имеются оформленные электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, превышающую объемы входящего сырья, - рассказали в ведомстве.

Так, по данным системы, объем произведенного сливочного масла составил более 91 тонны, сырого молока более 300 тысяч литров, более 170 тысяч литров пастеризованного и более 1 тонны сухого. Однако входящего сырья, кроме как с площадки ООО «Промресурс-Омск» на предприятие не поступало.

Таким образом, как установили в ведомстве, в действиях ООО «Предприятие-Нико» содержатся признаки осуществления незаконной предпринимательской деятельности путем ввода в оборот продукции неизвестного происхождения и осуществления поставок в адреса хозяйствующих субъектов многих регионов страны.

- Площадка ООО «Предприятие «Нико» признана фантомной и исключена из ФГИС «Меркурий», - заявили в управлении.

В адреса территориальных Управлений Россельхознадзора, где расположены предприятия, получившие молочную продукцию неизвестного происхождения от ООО «Предприятие «Нико», направлена информация для предупреждения ввода в оборот продукции неизвестного происхождения.



