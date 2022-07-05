«Открытие Инвестиции» и ЛитРес подарят книгу за инвестиции

Экономика 05.07.2022 10:49 Новости компаний
0
05.07.2022 10:49 Новости компаний
«Открытие Инвестиции» и ЛитРес запустили совместную акцию «Книга за инвестиции в подарок!». При оформлении продуктов УК «Открытие» все клиенты получат промокод на бесплатную книгу в крупнейшем книжном сервисе России и странах СНГ – ЛитРес.
Чтобы принять участие в акции, клиенту достаточно инвестировать средства в любой открытый паевой инвестиционный фонд компании в период с 4 по 31 июля. После оформления продукта ссылка на подарочную книгу придет на электронную почту клиента.
Выбрать книгу можно из специальной подборки, подготовленной экспертами «Открытие Инвестиции». Подборка составлена таким образом, чтобы каждый мог найти литературу по своим интересам. Среди доступных книг – электронные и аудиокниги на разные темы: личная эффективность, саморазвитие, финансы, психология.
Артем Ганичев, руководитель направления Управления продуктов УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
— Уоррен Баффет однажды сказал, что лучшие инвестиции – это инвестиции в самого себя. Благодаря запуску совместной промоакции с ЛитРес мы предоставляем клиентам возможность не только принять участие в росте национальной экономики, но и бесплатно приобрести новые знания по финансам и личной эффективности. В дальнейшем мы планируем продолжить радовать наших клиентов различными бонусами при приобретении инвестиционных продуктов компании.
Отметим, что книгу можно получить и при приобретении нового продукта УК «Открытие» – фонда «Открытие – Сбалансированный Рантье», который предполагает ежеквартальные выплаты дохода на банковский счет клиента.
Промокод на бесплатную книгу действителен для активации до конца августа. Воспользоваться им можно только один раз вне зависимости от количества покупок. Полные правила акции доступны по ссылке.
ВТБ выдал более 100 млрд рублей по ипотеке с господдержкой05.07.2022 10:48
Экономика 05.07.2022 10:48
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 139 новых объектов в Волгоградской области05.07.2022 10:20
Экономика 05.07.2022 10:20
Росстат зафиксировал снижение средней зарплаты в Волгоградской области на 292 рубля05.07.2022 08:07
Экономика 05.07.2022 08:07
На ВТЗ завершился заводской этап молодежной научно-практической конференции04.07.2022 16:27
Экономика 04.07.2022 16:27
Банк «Открытие» выдал первый кредит по программе господдержки транспортных компаний04.07.2022 15:43
Экономика 04.07.2022 15:43
1100 стартап-проектов предложили школьники и студенты в молодёжных акселераторах Сбера04.07.2022 14:24
Экономика 04.07.2022 14:24
Сбербанк запустил сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения04.07.2022 14:05
Экономика 04.07.2022 14:05
Банк «Открытие» расширил программу финансирования дистрибуции автомобилей ГАЗ04.07.2022 14:00
Экономика 04.07.2022 14:00
ВТБ выдает экспресс-гарантии онлайн без открытия расчетного счета04.07.2022 13:14
Экономика 04.07.2022 13:14
ВТБ запустил сервис по выплате зарплат для бизнеса04.07.2022 10:34
Экономика 04.07.2022 10:34
РУСАЛ вошел в число победителей всероссийского конкурса РСПП среди лидеров российского бизнеса04.07.2022 09:30
Экономика 04.07.2022 09:30
«Мечты сбываются»: правительство России одобрило волгоградскую агломерацию01.07.2022 18:09
Экономика 01.07.2022 18:09
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о шагах по перестройке внешнеэкономических связей России01.07.2022 15:46
Экономика 01.07.2022 15:46
ВТБ снижает ставку по ипотеке для многодетных семей до 3%01.07.2022 15:41
Экономика 01.07.2022 15:41
Банк «Открытие» расширил географию доставки ипотечных продуктов01.07.2022 15:03
Экономика 01.07.2022 15:03