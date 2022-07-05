Экономика

«Открытие Инвестиции» и ЛитРес подарят книгу за инвестиции

Экономика 05.07.2022 10:49 Новости компаний
0
05.07.2022 10:49 Новости компаний


«Открытие Инвестиции» и ЛитРес запустили совместную акцию «Книга за инвестиции в подарок!». При оформлении продуктов УК «Открытие» все клиенты получат промокод на бесплатную книгу в крупнейшем книжном сервисе России и странах СНГ – ЛитРес.
Чтобы принять участие в акции, клиенту достаточно инвестировать средства в любой открытый паевой инвестиционный фонд компании в период с 4 по 31 июля. После оформления продукта ссылка на подарочную книгу придет на электронную почту клиента.
Выбрать книгу можно из специальной подборки, подготовленной экспертами «Открытие Инвестиции». Подборка составлена таким образом, чтобы каждый мог найти литературу по своим интересам. Среди доступных книг – электронные и аудиокниги на разные темы: личная эффективность, саморазвитие, финансы, психология.
Артем Ганичев, руководитель направления Управления продуктов УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
— Уоррен Баффет однажды сказал, что лучшие инвестиции – это инвестиции в самого себя. Благодаря запуску совместной промоакции с ЛитРес мы предоставляем клиентам возможность не только принять участие в росте национальной экономики, но и бесплатно приобрести новые знания по финансам и личной эффективности. В дальнейшем мы планируем продолжить радовать наших клиентов различными бонусами при приобретении инвестиционных продуктов компании.
Отметим, что книгу можно получить и при приобретении нового продукта УК «Открытие» – фонда «Открытие – Сбалансированный Рантье», который предполагает ежеквартальные выплаты дохода на банковский счет клиента.
Промокод на бесплатную книгу действителен для активации до конца августа. Воспользоваться им можно только один раз вне зависимости от количества покупок. Полные правила акции доступны по ссылке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
05.07.2022 10:48
Экономика 05.07.2022 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2022 10:20
Экономика 05.07.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.07.2022 08:07
Экономика 05.07.2022 08:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.07.2022 16:27
Экономика 04.07.2022 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 15:43
Экономика 04.07.2022 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 14:24
Экономика 04.07.2022 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 14:05
Экономика 04.07.2022 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 14:00
Экономика 04.07.2022 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 13:14
Экономика 04.07.2022 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 10:34
Экономика 04.07.2022 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 09:30
Экономика 04.07.2022 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2022 18:09
Экономика 01.07.2022 18:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.07.2022 15:46
Экономика 01.07.2022 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2022 15:41
Экономика 01.07.2022 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2022 15:03
Экономика 01.07.2022 15:03
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:14
На автодороге «Волгоград-Сальск» сбили насмерть пешехода: водитель в розыскеСмотреть фотографии
10:36
Следователи занялись главой села после липового ремонта дороги под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:33
В аптеках Волгоградской области изымают партию нерастворимого «Парацетамола»Смотреть фотографии
10:32
Андрей Бочаров: за три года в Волгограде отремонтируют 150 дворовСмотреть фотографии
10:20
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 139 новых объектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
Еще одну категорию жителей Волгоградской области освободят от уплаты взносов за капремонтСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде махнули рукой еще на один старый фонтан. Теперь он – арт-пространствоСмотреть фотографии
09:56
СК в Волгограде ищет очевидцев нападения на 20-летнюю девушкуСмотреть фотографии
09:35
В сквере Волгограда установят 7 необычных скамеек и перголуСмотреть фотографии
08:23
Бригада волгоградских медиков отправляется в ЛНР лечить местных жителейСмотреть фотографии
08:07
Росстат зафиксировал снижение средней зарплаты в Волгоградской области на 292 рубляСмотреть фотографии
20:47
Энергетики 5 июля обесточат дома 2 районов ВолгоградаСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде внук сообщил о бомбе в квартире бабушкиСмотреть фотографии
19:09
Фестивали и ярмарки: как в Волгограде и области отметят День семьи, любви и верностиСмотреть фотографии
18:45
В Волгограде рецидивист из Астрахани напал на сотрудника колонии № 9Смотреть фотографии
17:58
«Ходила в школу в синяках»: новые подробности избиения 8-летней девочки под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:51
Под Волгоградом 15-летний подросток на питбайке влетел в легковушкуСмотреть фотографии
17:24
Пристававшего к детям извращенца приговорили к 15 годам строгача под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде 56-летнего бизнесмена судят за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области на случай ЧС и военных конфликтов создают гражданскую оборонуСмотреть фотографии
16:45
Фантомного производителя молока и масла выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
На ВТЗ завершился заводской этап молодежной научно-практической конференцииСмотреть фотографии
15:40
«Била ремнем, утюгом и скалкой»: в Волгоградской области задержали мачеху избитой 8-летней девочкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
Связь без помех и секунды на загрузку: билайн улучшил связь в туристических местах ВолгоградаСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде отложили открытие крупнейшего в России детского бассейнаСмотреть фотографии
14:31
«Не переносят запах овчины»: волгоградцам назвали необычный способ напугать каракуртаСмотреть фотографии
14:20
До 15 лет грозит виновнику гибели двух человек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
Директора «ВолгоТЭК» обязали выплатить налоги на 17 млн рублейСмотреть фотографии
13:28
В Волжском 38-летнего мужчину нашли с разрезанным животомСмотреть фотографии
13:19
Город в городе: в Волгограде показали проект студенческого кампусаСмотреть фотографии
 