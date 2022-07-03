







32-летний пассажир «Мазды Фамилиа», которая накануне врезалась в трубу и в дерево в Волжском, не получил серьезных травм в ДТП.







Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, с места аварии он был доставлен в городскую больницу №1, где после обследования и оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.



