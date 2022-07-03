Общество 03.07.2022 15:17
0
03.07.2022 15:17
32-летний пассажир «Мазды Фамилиа», которая накануне врезалась в трубу и в дерево в Волжском, не получил серьезных травм в ДТП.
Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, с места аварии он был доставлен в городскую больницу №1, где после обследования и оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.
Напомним, ДТП случилось на улице Космонавтов. За рулем иномарки находился 32-летний водитель. Он не пострадал.
На родине сенатора от Волгоградской области с родителей потребовали деньги на ремонт крыльца школы03.07.2022 18:55
Общество 03.07.2022 18:55
Из Волгограда в Турцию вылетел первый чартер03.07.2022 16:41
Общество 03.07.2022 16:41
В волжский аквапарк, где утонул подросток, набирают новых инструкторов03.07.2022 15:56
Общество 03.07.2022 15:56
Володар и Афсана: волгоградцы выбирают удивительные имена для новорожденных03.07.2022 14:58
Общество 03.07.2022 14:58
В Волгоградской области из продажи пропало молоко в больших упаковках03.07.2022 12:26
Общество 03.07.2022 12:26
Депутаты Волгоградской облдумы подарят первоклассникам купленные за бюджетный счет наборы03.07.2022 11:31
Общество 03.07.2022 11:31
«Спаси нашу малую родину!»: жители Новониколаевского просят землячку Анну Чапман остановить строительство битумного завода03.07.2022 11:05
Общество 03.07.2022 11:05
МЧС: в Волгоградской области 3 июля возможны обрывы ЛЭП из-за шторма03.07.2022 09:05
Общество 03.07.2022 09:05
Из Волгоградской области за 4 месяца уехали 17634 человека03.07.2022 08:04
Общество 03.07.2022 08:04
«Это что, маршрутка?»: троим пассажирам рейса Волгоград-Москва не хватило мест в самолете02.07.2022 20:42
Общество 02.07.2022 20:42
В Волгоградской области огороды снова побило градом02.07.2022 18:01
Общество 02.07.2022 18:01
В Волгограде и области установят 500 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц02.07.2022 17:08
Общество 02.07.2022 17:08
Инженер из Волгограда Алексей Ивченко изобрел и запатентовал конструктор – альтернативу Lego02.07.2022 13:08
Общество 02.07.2022 13:08
В облздраве рассказали о состоянии 20-летней волгоградки после удара ножом в голову02.07.2022 10:25
Общество 02.07.2022 10:25
Путин наградил волгоградских тренеров за успехи на Паралимпиаде в Токио02.07.2022 09:14
Общество 02.07.2022 09:14