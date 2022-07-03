Володар и Афсана: волгоградцы выбирают удивительные имена для новорожденных

Общество 03.07.2022 14:58
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03.07.2022 14:58
В июне 2022 года самыми популярными именами новорожденных мальчиков стали Артем, Александр, Максим, Матвей, Михаил, Иван, Дмитрий и Кирилл. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете юстиции Волгоградской области, девочек чаще называли Марией, Евой, Викторией, Софией, Полиной, Алисой, Елизаветой и Валерией.
Родители выбирали и редкие имена для своих малышей. Так, мальчиков называли Алмазом, Власом, Володаром, Данияр-Мирославом, Егишем, Закарией, Камо, Миральпом.
Новорожденные малышки носят имена Аглая, Асмоа, Афсана, Василиса-Виктория, Вилора, Виринея, Есфирь, Лали, Леяна, Нуше, Тея, Эллис, Эллария.
В мае регистрировались такие редкие имена как Авраам, Аким, Демьян, Мартин, Яромир, Евсия, Лукерья, Серафима, Эмили.
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