Общество

Из Волгоградской области за 4 месяца уехали 17634 человека

Общество 03.07.2022 08:04
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03.07.2022 08:04



Волгоградская область стала самой неблагополучной по миграционной убыли населения в январе-апреле 2022 года среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новые данные Росстата, так, за этот период из региона уехали 17634 человека, при этом выбрали область местом своего нового жительства 14721 человек. Таким образом, миграционная убыль составила 2913 человек. Это самый худший показатель в ЮФО.

На втором месте по убыли населения расположилась Ростовская область с показателем 2316 человек. Этот регион за 4 месяца этого года покинул 32861 человек, а приехали сюда жить 30545 граждан. На третьем месте – Астраханская область, где убыль населения составила 1382 человека (приехали 5378 человек, а уехали – 6760).

Между тем, ранее сообщалось, что в первом квартале 2022 года миграционная убыль населения Волгоградской области составляла 2402 человека. За четыре месяца ситуация с оттоком жителей ухудшилась.








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