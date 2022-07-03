Из Волгоградской области за 4 месяца уехали 17634 человека

Общество 03.07.2022 08:04
0
03.07.2022 08:04
Волгоградская область стала самой неблагополучной по миграционной убыли населения в январе-апреле 2022 года среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новые данные Росстата, так, за этот период из региона уехали 17634 человека, при этом выбрали область местом своего нового жительства 14721 человек. Таким образом, миграционная убыль составила 2913 человек. Это самый худший показатель в ЮФО.
На втором месте по убыли населения расположилась Ростовская область с показателем 2316 человек. Этот регион за 4 месяца этого года покинул 32861 человек, а приехали сюда жить 30545 граждан. На третьем месте – Астраханская область, где убыль населения составила 1382 человека (приехали 5378 человек, а уехали – 6760).
Между тем, ранее сообщалось, что в первом квартале 2022 года миграционная убыль населения Волгоградской области составляла 2402 человека. За четыре месяца ситуация с оттоком жителей ухудшилась.
В Волгоградской области из продажи пропало молоко в больших упаковках03.07.2022 12:26
Общество 03.07.2022 12:26
Депутаты Волгоградской облдумы подарят первоклассникам купленные за бюджетный счет наборы03.07.2022 11:31
Общество 03.07.2022 11:31
«Спаси нашу малую родину!»: жители Новониколаевского просят землячку Анну Чапман остановить строительство битумного завода03.07.2022 11:05
Общество 03.07.2022 11:05
МЧС: в Волгоградской области 3 июля возможны обрывы ЛЭП из-за шторма03.07.2022 09:05
Общество 03.07.2022 09:05
«Это что, маршрутка?»: троим пассажирам рейса Волгоград-Москва не хватило мест в самолете02.07.2022 20:42
Общество 02.07.2022 20:42
В Волгоградской области огороды снова побило градом02.07.2022 18:01
Общество 02.07.2022 18:01
В Волгограде и области установят 500 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц02.07.2022 17:08
Общество 02.07.2022 17:08
Инженер из Волгограда Алексей Ивченко изобрел и запатентовал конструктор – альтернативу Lego02.07.2022 13:08
Общество 02.07.2022 13:08
В облздраве рассказали о состоянии 20-летней волгоградки после удара ножом в голову02.07.2022 10:25
Общество 02.07.2022 10:25
Путин наградил волгоградских тренеров за успехи на Паралимпиаде в Токио02.07.2022 09:14
Общество 02.07.2022 09:14
Скандальный фуд-корт в центре Волгограда предлагают в аренду01.07.2022 22:48
Общество 01.07.2022 22:48
Опубликован график отключения горячей воды в Волгограде на июль01.07.2022 20:28
Общество 01.07.2022 20:28
В России появилась «витрина ГИБДД» с информацией о злостных нарушителях01.07.2022 19:34
Общество 01.07.2022 19:34
В Волгограде и Волжском ищут сбежавших из детдома подростков01.07.2022 18:52
Общество 01.07.2022 18:52
В Волгоградской области два дня назад бесследно пропал 80-летний мужчина01.07.2022 16:34
Общество 01.07.2022 16:34