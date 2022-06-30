Бочаров встретился с контр-адмиралом Владимиром Цимлянским

Губернатор Волгоградской области сегодня, 30 июня, провел рабочую встречу с начальником второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ контр-адмиралом Владимиром Цимлянским.

По сообщению пресс-службы администрации региона, Андреем Бочаровым и Владимиром Цимлянским рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия.

Напомним, что Цимлянский находится в Волгограде с рабочим визитом. Сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» контр-адмирал принял участие в церемонии вручения орденов Мужества близким десяти погибших в ходе спецоперации волгоградских военнослужащих.

Основной целью визита в Волгоград Цимлянского ранее называли его личное участие в проверке качества призыва на военную службу в регионе.