Общество

Контр-адмирал Генштаба России прибыл с проверкой в Волгоград

Общество 27.06.2022 21:39
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27.06.2022 21:39



Комиссия Минобороны России прибыла в Волгоград для проверки качества призыва на военную службу в регионе. Возглавляет комиссию начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщили в областном военном комиссариате.
  
Отметим, что контр-адмирал регулярно проверяет мобилизационную подготовку в регионах России. В Волгограде комиссия пробудет несколько дней.
В Волгоградской области высокопоставленные офицеры посетят региональный парк «Патриот», который создается на базе авиаклуба «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе. В планах также посещение призывных пунктов, кадетских корпусов и знакомство с деятельностью волгоградских юнармейцев.

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