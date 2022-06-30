Мюзиклы и оперетты покажут на фасаде музея в Волгограде

Общество 30.06.2022 17:01
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30.06.2022 17:01
Впервые в Волгограде на экране фасада здания музея «Россия - моя история» в июле будут транслировать концерты, прошедшие с аншлагом в минувшем филармоническом сезоне. Как сообщили в ГБУК «Волгоградская филармония», соответствующее соглашение заключили два учреждения культуры - филармония и интерактивный музей.
Уже 2 июля любители мюзиклов и оперетт смогут насладиться хитами «Нескучной классики» и яркими голосами четырех солисток арт-проекта «OPERA DRIVE» (г. Москва). Концерт, состоявшийся в Волгоградской филармонии в конце мая, прошел при переполненном зале с бурными овациями.
Там же, на площадке перед музеем «Россия-моя история», в виртуальном концертном зале поклонники знаменитого органиста Луки Гаделия и эстрадного ансамбля «Странники» вновь встретятся с музыкантами 16 июля в программе «Орган+Рок». И, наконец, 30 июля волгоградцев порадуют оркестр русских народных инструментов им. Н.Н.Калинина под управлением заслуженной артистки России Галины Иванковой, а также солисты Волгоградской филармонии и вокальный ансамбль «LUNGA STRADA».
На концерты под открытым небом могут прийти все желающие, кто любит хорошую музыку и профессиональное исполнение.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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