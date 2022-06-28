Телеком

Облачные коммуникации: «Ростелеком» обеспечил школу «Долина знаний» связью через интернет

Телеком 28.06.2022 15:45
0
28.06.2022 15:45


«Ростелеком» подключил среднюю школу №55 «Долина знаний» в Волгограде к облачной услуге «Виртуальная АТС». Учебное заведение без дополнительных затрат, используя имеющиеся телефонные номера, перешло на связь по интернету. Теперь у педагогов есть возможность вести запись и мониторинг поступающих звонков, организовывать горячие линии и использовать другие возможности сервиса. 
Мы пользовались связью “Ростелекома” через стационарные городские телефоны. Цифровое решение вывело организацию нашей работы на новый уровень: мы всегда и для всех на связи. Любой вопрос от контрагентов или от родителей будет надежно зафиксирован и не останется без ответа. При этом важно, что подключение к современным коммуникациям экономически выгодно, поскольку не требует приобретения нового оборудования и его обслуживания, — рассказал директор школы №55 Петр Байкалов.
Сервис «Виртуальная АТС»  — одно из самых популярных облачных решений «Ростелекома». Телефонной сетью можно управлять самостоятельно через личный кабинет, который имеет простой интерфейс и понятную навигацию. Звонки принимаются на мобильный или SIP-телефон, а также на компьютер. Доступны и дополнительные сервисы: голосовая почта и меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова и другие необходимые опции.
Цифровые облачные решения “Ростелекома” имеют широкую продуктовую линейку и могут использоваться организациями и предприятиями разного уровня и специализации. Они обеспечивают высокую защищенность передачи данных, значительно повышают эффективность работы при снижении затрат, при этом могут иметь набор опций для решения конкретных задач клиента, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» предоставляет бесплатный тестовый период «Виртуальной АТС» сроком на 14 дней, в течение которого действуют условия: 50 исходящих минут на любые телефоны России и безлимитные входящие звонки. Преимущества и качество этого сервиса от национального провайдера в Волгоградской области уже оценили более 2000 государственных и коммерческих компаний.
Получить более подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте  или по телефону 8 800 200 3000.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Телеком
27.06.2022 14:21
Телеком 27.06.2022 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.06.2022 16:17
Телеком 23.06.2022 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.06.2022 14:16
Телеком 23.06.2022 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2022 11:13
Телеком 22.06.2022 11:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.06.2022 13:58
Телеком 16.06.2022 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.06.2022 18:15
Телеком 15.06.2022 18:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.06.2022 10:28
Телеком 15.06.2022 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.06.2022 14:51
Телеком 14.06.2022 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.06.2022 11:49
Телеком 14.06.2022 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2022 12:40
Телеком 10.06.2022 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.06.2022 12:29
Телеком 09.06.2022 12:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.06.2022 17:10
Телеком 07.06.2022 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.06.2022 12:19
Телеком 01.06.2022 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.06.2022 11:16
Телеком 01.06.2022 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.05.2022 10:43
Телеком 31.05.2022 10:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:20
Андрей Бочаров в Луганске: «Сделаем все, чтобы восстановить мирную жизнь»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:09
После гибели ребенка в Волжском двух спасателей заключили в СИЗОСмотреть фотографии
16:24
«Кольцо замкнулось»: в Волжском нашли нового-старого перевозчика на городские маршрутыСмотреть фотографии
15:45
Облачные коммуникации: «Ростелеком» обеспечил школу «Долина знаний» связью через интернетСмотреть фотографии
15:34
Ливни, град и грозы в ближайшие часы обрушатся на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
15:34
У исторической лестницы в Волгограде смонтируют 9-километровый водоводСмотреть фотографии
14:52
Часть нижней террасы набережной Волгограда отдали под парковкуСмотреть фотографии
14:49
Дело о гибели двух человек при крушении катера в Камышине передано в судСмотреть фотографии
14:26
Владелец земли в Волго-Ахтубинской пойме выплатит 250 тысяч за вырубку черных тополейСмотреть фотографии
14:00
Еще не мир: в Волгограде поставили на паузу скандал из-за демонтажа балконов-сараевСмотреть фотографии
13:35
В суде Волгограда с нетерпением ждут обвиняемого в афере со свалкамиСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде замглавы района и сотрудник отдела ЖКХ подозреваются в мошенничествеСмотреть фотографии
13:27
«Открытие Авто»: три четверти российских автомобилистов не ждут возвращения европейских марок в ближайшие пару летСмотреть фотографии
13:26
Андрей Бочаров и Альберт Зинченко подписали соглашениеСмотреть фотографии
12:57
Суд отклонил жалобу по делу о гибели баскетболисток из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде студент и бизнесмен отдали по миллиону аферистамСмотреть фотографии
12:16
Программа – насыщенная: волгоградский губернатор Бочаров отправился в ЛуганскСмотреть фотографии
11:06
«Прогресс очевиден»: волгоградские врачи рассказали о восстановлении раненного в ходе СВО военногоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде 49-летний мужчина погиб после наезда на деревоСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде у общежития ВГСПУ по ночам устраивают дикие рейвыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
В Волгограде на руководство ООО «УФР ВГГС» завели уголовное делоСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом ОТР снимает фильм о главной дороге РоссииСмотреть фотографии
10:01
«Пенсионеров, видимо, не жалко»: волгоградцы со страхом набиваются в дачные автобусыСмотреть фотографии
09:01
Идеальный газон и новая спортивная форма: кто в Волгоградской области поддерживает детский спортСмотреть фотографии
06:07
В Волгограде 28 июня обесточат десятки домовСмотреть фотографии
22:35
В Волгограде посетителя бара «Гелидор» арестовали после жесткой дракиСмотреть фотографии
21:39
Контр-адмирал Генштаба России прибыл с проверкой в ВолгоградСмотреть фотографии
20:35
Лишенному мантии сыну экс-депутата в Волгограде отказали в пересмотре решенияСмотреть фотографии
20:01
«Европа – это не для нас»: в Волгограде в семье беженцев из Донбасса родился первенецСмотреть фотографии
19:12
«Какие претензии к Богу?»: прихожане храма с мироточащими иконами приехали в Волгоград добиваться правдыСмотреть фотографииCмотреть видео
 