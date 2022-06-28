



«Ростелеком» подключил среднюю школу №55 «Долина знаний» в Волгограде к облачной услуге «Виртуальная АТС». Учебное заведение без дополнительных затрат, используя имеющиеся телефонные номера, перешло на связь по интернету. Теперь у педагогов есть возможность вести запись и мониторинг поступающих звонков, организовывать горячие линии и использовать другие возможности сервиса.

— Мы пользовались связью “Ростелекома” через стационарные городские телефоны. Цифровое решение вывело организацию нашей работы на новый уровень: мы всегда и для всех на связи. Любой вопрос от контрагентов или от родителей будет надежно зафиксирован и не останется без ответа. При этом важно, что подключение к современным коммуникациям экономически выгодно, поскольку не требует приобретения нового оборудования и его обслуживания, — рассказал директор школы №55 Петр Байкалов.

Сервис «Виртуальная АТС» — одно из самых популярных облачных решений «Ростелекома». Телефонной сетью можно управлять самостоятельно через личный кабинет, который имеет простой интерфейс и понятную навигацию. Звонки принимаются на мобильный или SIP-телефон, а также на компьютер. Доступны и дополнительные сервисы: голосовая почта и меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова и другие необходимые опции.

— Цифровые облачные решения “Ростелекома” имеют широкую продуктовую линейку и могут использоваться организациями и предприятиями разного уровня и специализации. Они обеспечивают высокую защищенность передачи данных, значительно повышают эффективность работы при снижении затрат, при этом могут иметь набор опций для решения конкретных задач клиента, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» предоставляет бесплатный тестовый период «Виртуальной АТС» сроком на 14 дней, в течение которого действуют условия: 50 исходящих минут на любые телефоны России и безлимитные входящие звонки. Преимущества и качество этого сервиса от национального провайдера в Волгоградской области уже оценили более 2000 государственных и коммерческих компаний.

Получить более подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте или по телефону 8 800 200 3000.



