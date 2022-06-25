Тысячи волгоградцев пришли на концерт с участием NILETTO

В Волгограде на нижней террасе Центральной набережной с минуты на минуту начнется концерт с участием приглашенных диджеев и популярного исполнителя NILETTO. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на сцене уже завершилось церемония закрытия фестиваля и награждение победителей молодежного форума. На вечернее мероприятие уже собрались тысячи жителей Волгограда и гости города.





– Участники фестиваля, а также волгоградцы с семьями занимают сейчас удобные места на центральной лестнице, а также на склоне верхней террасы, – сообщает корреспондент информагентства. – Молодые люди торопятся также выбрать удобные позиции поближе к сцене. Открывать праздничный концерт будут DJ Руденко и DJ Саймон. Организаторы обещали дискотеку.

Выход диджеев запланирован на 19.00. Выступление NILETTO начнется в 21.00 и продлится час – до 22.00. После финальной композиции над набережной Волгограда прогремит праздничный салют.





Напомним, что идею проведения первого молодежного фестиваля в Волгограде студенты вузов озвучили губернатору на встрече в конце апреля. Всего за два месяца удалось подготовить масштабное мероприятие. Концепцию праздника, а также список приглашенных гостей формировались авторами идеи – волгоградской молодежью.

Первым мероприятием после открытия молодежного фестиваля сегодня стала в Волгограде встреча губернатора с молодыми архитекторами. Андрей Бочаров обсудил со студентами концепцию развития поймы реки Царицы. При этом он взял на себя роль модератора мероприятия. После двухчасовой встречи глава Волгоградской области отправился на набережную, где общался с молодежью, обсуждал их инициативы и даже успел продемонстрировать кулинарные способности, накормив блинами первого заместителя Александра Дорждеева.