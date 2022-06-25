Бочаров в ГДЮЦе обсуждает с молодежью развитие поймы Царицы









В Волгограде сегодня, 25 июня, губернатор региона Андрей Бочаров встречается с молодыми архитекторами. Как сообщает ИА "Высота 102", глава Волгоградской области обсуждает с молодежью план дальнейшего развития поймы реки Царицы от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной.

- Встреча проходит в Городском детско-юношеском центре, примыкающем к территории, где планируется реновация, - сообщает корреспондент информагентства. - На нее приглашены студенты волгоградских вузов, архитекторы центра ВЯЗ. Также среди присутствующих - главный архитектор города Эдвин Петров, спикер Волгоградской гордумы Владлен Колесников, замглавы Волгограда Ирина Пешкова, мэр города Владимир Марченко, ректоры волгоградских вузов и другие.

Своим видением развития поймы поделятся сегодня специалисты Центр ВЯЗ. Андрей Бочаров выслушает пожелания молодежи, которые будут учтены в конечном итоге.