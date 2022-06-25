Бочаров в ГДЮЦе обсуждает с молодежью развитие поймы Царицы

Общество 25.06.2022 11:56
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25.06.2022 11:56
В Волгограде сегодня, 25 июня, губернатор региона Андрей Бочаров встречается с молодыми архитекторами. Как сообщает ИА "Высота 102", глава Волгоградской области обсуждает с молодежью план дальнейшего развития поймы реки Царицы от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной.
- Встреча проходит в Городском детско-юношеском центре, примыкающем к территории, где планируется реновация, - сообщает корреспондент информагентства. - На нее приглашены студенты волгоградских вузов, архитекторы центра ВЯЗ. Также среди присутствующих - главный архитектор города Эдвин Петров, спикер Волгоградской гордумы Владлен Колесников, замглавы Волгограда Ирина Пешкова, мэр города Владимир Марченко, ректоры волгоградских вузов и другие.
Своим видением развития поймы поделятся сегодня специалисты Центр ВЯЗ. Андрей Бочаров выслушает пожелания молодежи, которые будут учтены в конечном итоге.
- Хочу поздравить вас с таким важным мероприятием, как молодежный фестиваль. Считаю его важным и нужным. Вчера на территорию Волгограда прибыли делегации из всех муниципальных районов. Они могут сегодня оценить, как меняется город. Отрадно, что изменения происходят в том числе с участием молодежи. И это не пустые слова. Можно ли было возродить ГДЮЦ без участия молодежи? Невозможно. Наша с вами задача - сохранить историческое наследие и дать ему развитие.
Сегодня мы хотим понять, каким молодежь видит развитие поймы реки Царицы, - сказал губернатор.
По его словам, задача властей - до конца года определиться с развитием этой территории.
Добавим, что данное мероприятие стало стартовым в рамках масштабного молодежного фестиваля. При этом Андрей Бочаров выступил модератором площадки, взяв на себя роль ведущего.
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