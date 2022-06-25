Боеприпасы ВОВ хранились на стройке в Волгограде









Опасные находки обнаружили рабочие на стройке дома в жилом комплексе в Краснооктябрьском районе Волгограда при проведении земляных работ. О взрывоопасных предметах они сообщили в оперативные службы. Заявка на разминирование боеприпасов передана в военкомат.

По предварительным данным, строители нашли минометную мину и ручные гранаты времен Великой Отечественной войны. Все это время они лежали под землей. Место обнаружения боеприпасов оцеплено до приезда саперов.



