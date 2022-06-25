Гуляй, молодежь: всё, что известно о фестивале #ТриЧетыре в Волгограде









Сегодня, 25 июня, в Волгограде проходит первый масштабный молодежный фестиваль. В центре города из-за массовых мероприятий введен пешеходный режим, новая схема движения для общественного транспорта, ограничена продажа алкоголя и прогулки по Астраханскому мосту. ИА «Высота 102» рассказывает, где можно сегодня весело провести время и что посмотреть.

Открытие и полная программа

Молодежный фестиваль #ТриЧетыре откроется в 11:00 торжественным шествием участников к центральной набережной. В 12:00 начнут свою работу многочисленные секции с астер-классами, участники которых смогут не только получить новые знания, но и посоревноваться с другими горожанами.

С полной программой фестиваля вы сможете познакомиться здесь

Еда и напитки

Изюминкой мероприятия станет фестиваль плова. Он пройдет с 12:00 до 18:00 на верхней террасе набережной напротив памятника «Казаку и казачке». Тех, кто посетит это гастрономическое мероприятие, обещают накормить 5 видами плова и познакомить с традициями народов, проживающих в Волгоградской области.

Еще один фудкорт будет работать на улице Чуйкова – здесь установят шесть шатров со столиками и стульями. В зоне также запланированы мастер-классы по приготовлению блинов и других блюд. Помимо этого, на территории набережной будет работать праздничная торговля мороженым, напитками, продукцией общественного питания, сувенирами в 20 нестационарных торговых объектах. Напротив центрального рынка с 10:00 до 17:00 будет работать ярмарка-выставка «Дары земли Волгоградской».

Внимание! 25 и 27 июня в Волгограде будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. Так, сегодня, 25 июня ограничения на розничную реализацию алкогольной продукции вводятся только в границах проведения массового мероприятия и действуют только на время его проведения.

Розничная продажа алкогольной продукции на территории всего города будет ограничена 27 июня, в соответствии с действующим законодательством.

Транспорт и пешеходный режим

Сегодня в Волгограде из-за молодежного фестиваля изменилась схема движения общественного транспорта, а в центре города в целях безопасности введен пешеходный режим.

Напомним, что он действует по следующим адресам:

Нулевая продольная — в границах от улицы Калинина до улицы Комсомольской до 23.00 25 июня с расширением до улицы 7-ой Гвардейской 25 июня с 07.00 до 23.00

улица Чуйкова — в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской до 23.00 26 июня с расширением до улицы Порт-Саида 25 июня с 07.00 до 23.00

улица Советская — в границах от улицы Краснознаменской до улицы Порт-Саида с 07.00 до 23.00 25 июня

Также от автомобилей освободят все примыкающие к перекрытым улицам участки.

Сегодня вечером, напомним, Астраханский мост между Ворошиловским и Центральным районами Волгограда перекроют для пешеходов.

Для волгоградцев, проживающих в южных районах, сегодня пустят ночную электричку. Электропоезд № 6329 сообщением Волгоград-1 – Шпалопропитка отправится со ст. Волгоград-1 в 23:10, прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 00:10.

Об изменении схемы движения 25 июня читайте здесь

NILETTO, DJ Руденко и DJ Саймон

Церемония закрытия фестиваля начнется на Центральной набережной Волгограда в 18:00.

В 19:00 запланирована дискотека с участием популярных ди-джеев. А в 21:00 на сцену выйдет NILETTO со своими хитами.

Завершится фестиваль в 22:00 праздничным фейерверком.



