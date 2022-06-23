23 июня энергетики обесточат дома в пяти районах Волгограда

Жителям Ворошиловского, Дзержинского, Советского, Кировского и Краснооктябрьского районов Волгограда завтра, 24 июня, временно остановят подачу электроэнергии. По данным АО «ВМЭС», света не будет большую часть дня.
Ворошиловский район
с 09:00 до 13:00
- ул. Моздокская, 7, 9;
- ул. Елецкая, 14, 12, 16, 10, 18.
Дзержинский район
с 09:00 до 16:00
ул. Качинцев, 84б, 86б, 88б, 90а, 92;
- ул. Смоленская, 27а.
Советский район
с 08:00 до 17:00
- ул. Сельскохозяйственная, 1-19, 13г, 1б;
- ул. 36-я Гвардейская, 35, 1-21,.9г, 15г, 21/2, 23, 12, 21/1, 25-31, 2-8, 14-34;
- ул. Педагогическая, 2-38, 1-33.
Кировский район
с 09:00 до 17:00
- ул. Первоуральская, 1-3, 2-12;
- ул. Астраханская, 81-85, 86-94;
- ул. Добролюбова, 93-11, 72-86;
- ул. Терновая, 35-51, 38-48;
- ул. Шлюзовая, 10а-28а;
- ул. Гастело, 11-31, 8-24;
- ул. Серафимовича, 9-19.
Краснооктябрьский район
с 09:00 до 17:00
- ул. Штеменко, 37а, 31а.