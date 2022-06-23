Волгоградские депутаты предложили «состарить» Пушкинскую карту

Депутаты Волгоградской областной думы предложили сделать более доступным посещение учреждений культуры для неработающих пенсионеров. Свою инициативу, сообщает ИА «Высота 102», они озвучили на комитете Южно-Российской Парламентской Ассоциации по социальной политике, труду и здравоохранению.

– В России успешно действует и пользуется огромной популярностью проект «Пушкинская карта». Граждане в возрасте от 14 до 22 лет получили право бесплатно ходить в театры, музеи, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры. По мнению депутатов, необходимо обратить внимание и на другую категорию граждан – неработающих пенсионеров, – прокомментировали информагентству в пресс-службе регионального парламента. – Государство предпринимает беспрецедентные шаги, направленные на то, чтобы люди пожилого возраста как можно дольше сохраняли социальную активность и имели достойное качество жизни. На это нацелен федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Но, учитывая сегодняшние реалии, пенсионеры не всегда могут позволить себе посещать платные культурные мероприятия.

Свое обращение волгоградские депутаты направили Правительству России. Комитет ЮРПА одобрил инициативу волгоградских коллег, проект обращения будет включен в повестку дня XXXVI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Отметим, что проект «Пушкинская карта» в России не распространяется на детей в возрасте младше 14 лет.