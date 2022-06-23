Общество

Успеть к июлю: в ЦПКиО наполняют водой крупнейший в России детский бассейн

Общество 23.06.2022 12:26
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23.06.2022 12:26



Один из крупнейших в России открытый детский бассейн в волгоградском Центральном парке культуры и отдыха активно готовят к открытию. Как сообщает ИА «Высота 102», дно из морской гальки уже скрылось под водой примерно на 10 сантиметров. Начнет работу аттракцион уже в первой половине июля.


Площадь водоема, предназначенного для отдыха детей, составляет, напомним, 2,5 тысяч квадратных метров, при этом глубина его 60 сантиметров. Объем воды, который предстоит залить в чашу бассейна, составит в конечном итоге 1500 тысяч кубометров. На начальном этапе на всей площади водоема были нанесены десятисантиметровые слои песка и пескоцемента. Дно засыпано настоящей морской галькой. Специально для этого в Волгоград подрядчиком было завезено более 120 тонн природного материала.  


Перед открытием, ранее сообщал директор ЦПКиО Андрей Еркин, территорию вокруг бассейна застелют газоном, также ее украсят 20 лиственных деревьев. Осенью здесь появятся и хвойные растения. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

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