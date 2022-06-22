Работники МУП «Метроэлектротранс» дошли до главного прокурора области

В Волгограде сегодня, 22 июня, прокурор Волгоградской области Денис Костенко совместно с председателем облсовпрофа Татьяной Гензе провел прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Как сообщает ИА «Высота 102» за помощью к руководителю надзорного органа обратились в числе прочих сотрудники МУП «Метроэлектротранс». На протяжении шести лет волгоградцы добиваются положенных им льгот и дополнительного отпуска.

– На прием обратилось 13 заявителей как по индивидуальным, так и коллективным вопросам, – рассказала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – В основном граждане жаловались на нарушения при расчете трудового стажа, занижение работодателем сумм причитающихся выплат, нарушения условий трудовых договоров в части возложения дополнительных функций без соответствующей оплаты. Также инициативная группа заявителей сообщила об отсутствии соответствующих льгот тоннельным рабочим метрополитена.





О проблеме сотрудников волгоградской подземки редакция ИА «Высота 102» рассказывала в апреле 2022 года. Несколько лет назад мастеру одной из бригад тоннельных рабочих в руки попала карта аттестации рабочего места по условиям труда, датированная мартом 2012 года. В ней было прописано право досрочного выхода на пенсию и на дополнительный оплачиваемый отпуск. Но ни того, ни другого Олег и его бригада не получали, а с картой аттестации их не знакомили под подпись.

– В документе черным по белому было указано, что я могу выйти на пенсию раньше и ходить в отпуск чаще – в моем случае, к 28 дням отпуска добавлялось бы еще 14, – рассказывал Олег Боев. – Нам был определен класс условий труда 3,3, специалисты учли высокий уровень шума, микроклимат, световую среду, тяжесть и напряженность труда. Мы работаем исключительно в ночное время, две ночи в тоннелях, двое суток отдыхаем. Наши условия идентичны условиям метрополитена, тому есть письменные подтверждения.

По сведениям представителя прокуратуры Волгоградской области, рассмотрение принятых в ходе личного приема обращений взято прокурором региона на контроль.

– Всего в минувшем году органами прокуратуры Волгоградской области рассмотрено порядка 1,5 тысячи обращений по вопросам нарушения трудовых прав граждан, в ходе надзорных проверок пресечено порядка 2,5 тысячи нарушений трудового законодательства, – добавляет Оксана Черединина. – За 5 месяцев текущего года прокурорами выявлено 1050 нарушений трудового законодательства, в целях устранения которых опротестовано 170 незаконных правовых актов, предъявлено в суд 146 исковых заявлений, внесено порядка 400 представлений об устранении нарушений законодательства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области