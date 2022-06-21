В Волгограде после падения с моста умерла 72-летняя женщина

В больнице умерла женщина, упавшая с железнодорожного моста на границе Ворошиловского и Советского районов Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», трагический инцидент произошел недалеко от гипермаркета «Лента».

— Женщина была доставлена в больницу СМП № 25 в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Известно, что погибшей было 72 года. По сведениям собственного источника информагентства в экстренных службах, женщина после падения получила переломы обеих ног. По словам очевидца событий, погибшая некоторое время стояла на мосту и будто что-то высматривала. Не удержавшись, она упала на дорогу прямо перед проезжавшим автомобилем.

В СУ СКР по Волгоградской области пояснили, что по факту смерти организована процессуальная проверка.

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